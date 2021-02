Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения). 20-километровая гонка с четырьмя стрельбами и минутой штрафа за каждый промах начнется в 15:30 по киевскому времени.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

13. Артем Тищенко

56. Дмитрий Пидручный

75. Артем Прима

101. Антон Дудченко

Онлайн

15:44. У Тарье Бё три минуты штрафа! Уже очевидно, что повторить свою золотую индивидуальную гонку 10-летней давности норвежец не сможет.

15:42. Плохой старт для Жаклена. Двукратный чемпион Поклюки на первом огневом рубеже заработал минуту штрафа.

15:37. Артем Тищенко первым среди украинцев отправился на дистанцию по 13-м номером. Это его дебют на чемпионате мира в Поклюке.

15:30. Гонка стартовала!

Протокол индивидуальной гонки открывает канадец Скотт Гоу.

15:20. Не забываем и о борьбе за малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

Все в руках Стурлы Легрейда, который на 23 очка опережает Александра Логинова и Кантена Фийона Майе. Йоханнес Бё проигрывает соотечественнику 29 очков.

