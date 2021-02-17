Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения). 20-километровая гонка с четырьмя стрельбами и минутой штрафа за каждый промах начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями гонки чемпионата мира при участии четырех представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

13. Артем Тищенко

56. Дмитрий Пидручный

75. Артем Прима

101. Антон Дудченко

Полный старт-лист индивидуальной гонки

Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?

Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира

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15:44. У Тарье Бё три минуты штрафа! Уже очевидно, что повторить свою золотую индивидуальную гонку 10-летней давности норвежец не сможет.

15:42. Плохой старт для Жаклена. Двукратный чемпион Поклюки на первом огневом рубеже заработал минуту штрафа.

15:37. Артем Тищенко первым среди украинцев отправился на дистанцию по 13-м номером. Это его дебют на чемпионате мира в Поклюке.

15:30. Гонка стартовала!

Протокол индивидуальной гонки открывает канадец Скотт Гоу.

15:20. Не забываем и о борьбе за малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

Все в руках Стурлы Легрейда, который на 23 очка опережает Александра Логинова и Кантена Фийона Майе. Йоханнес Бё проигрывает соотечественнику 29 очков.

Sturla Holm Laegreid is the discipline leader in the individual - Johannes Thingnes Boe is the only athlete in the field who was on the Individual podium in @biathlonantholz 2020 - will either claim a medal today????? https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/ucV1ZXIln0 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021

15:10. В индивидуальной гонке гарантированно будет новый чемпион мира, ведь триумфатор Антхольца-2020 Мартен Фуркад уже завершил свою легендарную карьеру.

К слову, француз сейчас находится в Поклюке, а вот и его прогноз на сегодняшний день:

So we asked someone, who knows a few things about biathlon and winning gold in the 20km Individual ????



???? @quentinfillon

???? Arnd Peiffer

???? Johannes Thingnes Boe or Sturla Holm Laegreid



p.s. Nice bib @martinfkde ???? @FedFranceSki #pokljuka2021 @BiatlonPokljuka pic.twitter.com/ybNAqpTzUs — IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021

15:00. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона! Сегодня в Поклюке определятся обладатели седьмого комплекта медалей чемпионата мира. Ровно через 30 минут мужчины начнут сражаться за награды в одной из самых непредсказуемых дисциплин – индивидуальной гонке на 20 километров. Не пропустите!