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Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке. LIVE
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UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения). 20-километровая гонка с четырьмя стрельбами и минутой штрафа за каждый промах начнется в 15:30 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями гонки чемпионата мира при участии четырех представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
13. Артем Тищенко
56. Дмитрий Пидручный
75. Артем Прима
101. Антон Дудченко
Полный старт-лист индивидуальной гонки
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15:44. У Тарье Бё три минуты штрафа! Уже очевидно, что повторить свою золотую индивидуальную гонку 10-летней давности норвежец не сможет.
15:42. Плохой старт для Жаклена. Двукратный чемпион Поклюки на первом огневом рубеже заработал минуту штрафа.
15:37. Артем Тищенко первым среди украинцев отправился на дистанцию по 13-м номером. Это его дебют на чемпионате мира в Поклюке.
15:30. Гонка стартовала!
Протокол индивидуальной гонки открывает канадец Скотт Гоу.
15:20. Не забываем и о борьбе за малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.
Все в руках Стурлы Легрейда, который на 23 очка опережает Александра Логинова и Кантена Фийона Майе. Йоханнес Бё проигрывает соотечественнику 29 очков.
Sturla Holm Laegreid is the discipline leader in the individual - Johannes Thingnes Boe is the only athlete in the field who was on the Individual podium in @biathlonantholz 2020 - will either claim a medal today????? https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/ucV1ZXIln0— IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021
15:10. В индивидуальной гонке гарантированно будет новый чемпион мира, ведь триумфатор Антхольца-2020 Мартен Фуркад уже завершил свою легендарную карьеру.
К слову, француз сейчас находится в Поклюке, а вот и его прогноз на сегодняшний день:
So we asked someone, who knows a few things about biathlon and winning gold in the 20km Individual ????— IBU World Cup (@IBU_WC) February 17, 2021
???? @quentinfillon
???? Arnd Peiffer
???? Johannes Thingnes Boe or Sturla Holm Laegreid
p.s. Nice bib @martinfkde ???? @FedFranceSki #pokljuka2021 @BiatlonPokljuka pic.twitter.com/ybNAqpTzUs
15:00. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона! Сегодня в Поклюке определятся обладатели седьмого комплекта медалей чемпионата мира. Ровно через 30 минут мужчины начнут сражаться за награды в одной из самых непредсказуемых дисциплин – индивидуальной гонке на 20 километров. Не пропустите!
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