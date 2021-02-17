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ЧМ в Поклюке: Легрейд выиграл индивидуальную гонку, Прима – в топ-10
Урожайный день для Норвегии
Стурла Легрейд с безупречной стрельбой взял золото в индивидуальной гонке и впервые в карьере стал чемпионом мира. Попутно норвежец завоевал малый хрустальный глобус в зачете индивидуалок и сократил отставание от Йоханнеса Бё в общем зачете Кубка мира.
Блестящую гонку провел Артем Прима, который до последнего огневого рубежа претендовал на топ-5. На финальной стрельбе украинец все же заработал свою единственную минуту штрафа и занял 9-е место, остановившись в шаге от повторения личного рекорда на чемпионатах мира.
Остальные украинцы не попали в очковую зону, а Дмитрий Пидручный упустил последний шанс отобраться в масс-старт и досрочно завершил личную программу в Поклюке.
1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 49:27,6
2. Арнд Пайффер (Германия, 0+0+0+0) +16,9
3. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1+0+0) +40,9
...
9. Артем Прима (Украина, 0+0+0+1) +2:31,2
44. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +5:13,7
46. Антон Дудченко (Украина, 0+2+0+1) +5:18,6
67. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+2+1) +6:40,2
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