Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Нове Место. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на девятом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами начнется в 18:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями преследования при участии Юлии Джимы и еще двух украинок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

5. Юлия Джима +0:31

26. Дарья Блашко +1:21

27. Анастасия Меркушина +1:23

Онлайн

18:41. Смотрим, что происходило на первой стрельбе.

18:39. Блашко и Меркушина точны на лежке

Дарья вернулась на трассу на 22-м месте (+1:36.7), Анастасия – 23-я.

18:36. Первая стрельба!

Экхофф, Херрманн, Вирер и Пройсс закрыли 5 из 5.

Чем ответит Джима? Есть пять попаданий от украинки!

18:35. Где-то через 30 минут узнаем, сможет ли Экхофф выиграть 4 из 4 личных гонок в Нове Место.

Second competition of the day? Underway!



Can @TirilEckhoff make it 4/4 in Individual competitions in Nove Mesto Na Morave? ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/PfVEHZgnQI — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

18:33. Блашко и Меркушина также бросились в бой.

18:30. Гонка стартовала!

Экхофф уже на трассе, Джима стартует 5-й спустя 31 секунду после норвежки.

18:20. С малым глобусом в зачете гонок преследования все также предельно ясно. Экхофф выиграла 5 из 6 пасьютов сезона. Сегодня она заберет и эту награду – во второй раз в карьере.

With each competition in Nove Mesto na Morave, @TirilEckhoff has moved a little close to winning the Total Score Globe - will she make another step today? ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/0qZaHCTmFI — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021

18:10. Вполне возможно, что уже сегодня мы узнаем имя новой обладательницы Большого хрустального глобуса!

Тириль Экхофф впервые выиграет Кубок мира, если в преследовании проиграет Марте Олсбю-Ройселанд не более восьми очков. На старте гонки Экхофф будет опережать соотечественницу на 13 позиций.

18:00. Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на женское преследование на этапе Кубка мира в Нове Место. Чемпионка спринта Тириль Экхофф уйдет на 10-километровую дистанцию ровно через 30 минут!