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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Нове Место. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
biathlonworld.com
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на девятом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами начнется в 18:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями преследования при участии Юлии Джимы и еще двух украинок вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
5. Юлия Джима +0:31
26. Дарья Блашко +1:21
27. Анастасия Меркушина +1:23
Полный старт-лист гонки преследования
Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
18:41. Смотрим, что происходило на первой стрельбе.
Steady work from @TirilEckhoff - but @DeniseHerrmann_ and Dorothea Wierer also go ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ in the first prone. https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/aOecTRR0jM— IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021
18:39. Блашко и Меркушина точны на лежке
Дарья вернулась на трассу на 22-м месте (+1:36.7), Анастасия – 23-я.
18:36. Первая стрельба!
Экхофф, Херрманн, Вирер и Пройсс закрыли 5 из 5.
Чем ответит Джима? Есть пять попаданий от украинки!
18:35. Где-то через 30 минут узнаем, сможет ли Экхофф выиграть 4 из 4 личных гонок в Нове Место.
Second competition of the day? Underway!— IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021
Can @TirilEckhoff make it 4/4 in Individual competitions in Nove Mesto Na Morave? ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/PfVEHZgnQI
18:33. Блашко и Меркушина также бросились в бой.
18:30. Гонка стартовала!
Экхофф уже на трассе, Джима стартует 5-й спустя 31 секунду после норвежки.
18:20. С малым глобусом в зачете гонок преследования все также предельно ясно. Экхофф выиграла 5 из 6 пасьютов сезона. Сегодня она заберет и эту награду – во второй раз в карьере.
With each competition in Nove Mesto na Morave, @TirilEckhoff has moved a little close to winning the Total Score Globe - will she make another step today? ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/0qZaHCTmFI— IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2021
18:10. Вполне возможно, что уже сегодня мы узнаем имя новой обладательницы Большого хрустального глобуса!
Тириль Экхофф впервые выиграет Кубок мира, если в преследовании проиграет Марте Олсбю-Ройселанд не более восьми очков. На старте гонки Экхофф будет опережать соотечественницу на 13 позиций.
18:00. Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на женское преследование на этапе Кубка мира в Нове Место. Чемпионка спринта Тириль Экхофф уйдет на 10-километровую дистанцию ровно через 30 минут!
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