Дудченко упустил бронзу на этапе Кубка мира в Антхольце

После вчерашнего серебряного успеха Юлии Джимы Антон Дудченко сегодня в индивидуальной гонке остановился в считанных мгновениях от того, чтобы впервые в карьере подняться на подиум в Кубке мира.

Как и Джима, Дудченко закрыл все 20 мишеней на стрельбище, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сенсационно ворваться в топ-3. Дудченко после финальной стрельбы на 9 секунд опережал график Лукаса Хофера и имел почти 15-секундное преимущество над Кантеном Фийоном-Майе. За 300 метров до финиша Антон все еще входил в виртуальную топ-3, но финальный отрезок 20-километровой гонки украинец все же прошел слабее своих звездных заочных конкурентов.

Дудченко в итоговом протоколе гонки стал пятым и существенно обновил личный рекорд. Ранее уроженец Сумской области в Кубке мира выше 20-го места не финишировал.

Что касается победителя гонки, то им неожиданно стал россиянин Александр Логинов, которому на стрельбище удалось избежать штрафных минут. Лидер малого зачета индивидуальных гонок Стурла Легрейд, несмотря на два промаха, стал вторым, а вот Йоханнес Бё с четырьмя кругами штрафа довольствовался непривычным для себя 10-м местом.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Антхольц. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Александр Логинов (Россия, 0+0+0+0) 48:41,8

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+1+0) +58,5

3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+1+1) +1:10,6

4. Лукас Хофер (Италия, 0+1+1+0) +1:10,7

5. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0) +1:10,9

…

23. Артем Прима (Украина, 2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (Украина, 3+0+0+1) +6:31,4

74. Дмитрий Пидручный (1+1+3+1) +6:46,3