Нове Место. Юлия Джима - серебряный призер спринтерской гонки, Экхофф побеждает

Сегодня, 6 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро завоевала украинка Юлия Джима, а ТОП 3 замкнула итальянка Лиза Витоцци.

Наша соотечественница прекрасно прошла оба огневых рубежа и демонстрировала очень приличную скорость по дистанции. На последний круг Юлия пошла лидером, но на финише ее смогла опередить фантастическая ходом Экхофф.

Нове Место. Кубок мира 2020/2021

Спринт

Женщины

1. Тирил Экхофф (1+0)

2. Юлия Джима (0+0) (+9,3с.)

3. Лиза Витоцци (0+0) (+15,0с.)

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16. Дарья Блашко (0+1) (+45,5с.)

22. Анастасия Меркушина (0+1) (+1.05,9с.)

34. Елена Пидгрушная (2+1) (+1.29,2с.)

40. Валя Семеренко (0+2) (+1.45,8с.)