  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Нове Место. Юлия Джима - серебряный призер спринтерской гонки, Экхофф побеждает
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нове Место. Юлия Джима - серебряный призер спринтерской гонки, Экхофф побеждает

Биатлон
(2 голосов)

Немного не хватило до золота

Нове Место. Юлия Джима - серебряный призер спринтерской гонки, Экхофф побеждает

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро завоевала украинка Юлия Джима, а ТОП 3 замкнула итальянка Лиза Витоцци.

Наша соотечественница прекрасно прошла оба огневых рубежа и демонстрировала очень приличную скорость по дистанции. На последний круг Юлия пошла лидером, но на финише ее смогла опередить фантастическая ходом Экхофф.

Нове Место. Кубок мира 2020/2021

Спринт

Женщины

1. Тирил Экхофф (1+0)

2. Юлия Джима (0+0) (+9,3с.)

3. Лиза Витоцци (0+0) (+15,0с.)

.

.

.

16. Дарья Блашко (0+1) (+45,5с.)

22. Анастасия Меркушина (0+1) (+1.05,9с.)

34. Елена Пидгрушная (2+1) (+1.29,2с.)

40. Валя Семеренко (0+2) (+1.45,8с.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Джима Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
06.03.2021 в 13:50
И ещё один не приятный момент.Ну давайте уже всей страной скажем сёстрам - Спасибо и давайте на заслуженный отдых!!!Ну хватит уже морать сегодня, своё честно заработанное хорошее имя в прошлом!И мучать себя, свой организм и всех болельщиков...
Ответить
0
0
adidas77 (Cумы)
06.03.2021 в 13:47
Сегодня реально порадовали! Джима умница, Блашко очень хорошо, Меркушина на уровне. Пилгрушна жаль с лучшим ходом среди наших, могла при чистой стрельбе и за золото побороться. Но сегодня много промахов, и в в итоге 34 место Гонка преследования будет интересной!
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
06.03.2021 в 13:44
Отличный результат, так как на протяжение всего сезона, не очень часто радовали пьедесталами
Ответить
0
0
neutral fan (White Church)
06.03.2021 в 13:27
Молодець! Так тримати!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...