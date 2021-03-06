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Нове Место. Юлия Джима - серебряный призер спринтерской гонки, Экхофф побеждает
Немного не хватило до золота
Сегодня, 6 марта в чешском Нове Место в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась спринтерская гонка у женщин.
Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро завоевала украинка Юлия Джима, а ТОП 3 замкнула итальянка Лиза Витоцци.
Наша соотечественница прекрасно прошла оба огневых рубежа и демонстрировала очень приличную скорость по дистанции. На последний круг Юлия пошла лидером, но на финише ее смогла опередить фантастическая ходом Экхофф.
Нове Место. Кубок мира 2020/2021
Спринт
Женщины
1. Тирил Экхофф (1+0)
2. Юлия Джима (0+0) (+9,3с.)
3. Лиза Витоцци (0+0) (+15,0с.)
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16. Дарья Блашко (0+1) (+45,5с.)
22. Анастасия Меркушина (0+1) (+1.05,9с.)
34. Елена Пидгрушная (2+1) (+1.29,2с.)
40. Валя Семеренко (0+2) (+1.45,8с.)
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