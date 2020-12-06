Контиолахти. Норвегия побеждает в эстафете, Украина - десятая

Сегодня, 6 декабря в финском Контиолахти в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу одержала команда Норвегии, серебро у представителей Швеции, а ТОП 3 закрыли биатлонисты из Германии.

Что касается команды Украины, то Артем Прима начал свой этап неплохо. Пройдя чисто первый огневой рубеж и классно пробежав второй круг, украинец плохо отстрелял стойку, использовав три дополнительных патрона, но к счастью, не пойдя на штрафной круг. Последний отрезок неплохой выдал Артем и сумел передать эстафету на 8 позиции с проигрышем в 26 секунд.

Дмитрий Пидручный свой этап ходом провел более менее на уровне лидеров. На лежке использовал один дополнительный патрон на стойке сработал очень быстро и точно, и сумел передать эстафетную палочку на 4 месте с отставанием в 18 секунд.

Руслан Ткаленко прогнозируемо быстрым не был. К первому рубежу старался держаться в пелотоне. Но уже на лежке использовал три дополнительных патрона и прилично отстал от ТОП 6. Медленный второй круг, еще один дополнительный на стойке и передача эстафеты на 9 месте с отставанием в катастрофические 1 минуту 47 секунд.

Богдан Цымбал на первом круге держался в паре с французом Кентеном Фийоном Майе, и получалось это у него довольно неплохо. На лежке украинец сработал на отлично, но второй круг наш спортсмен прошел очень слабо. Еще один ноль в стойке и финиш без соперников на 10 позиции.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Эстафета

Мужчины

1.Норвегия (0 + 9)

2. Швеция (0 + 10) (+39,2с.)

3. Германия (0 + 9) (+51,7с.)

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10. Украина (0 + 8) (+3.10,0с.)

Артем Прима (0 + 0, 0 + 3) (+26,3с.)

Дмитрий Пидручный (0 + 1, 0 + 0) (+18,5с.)

Руслан Ткаленко (0 + 3, 0 + 1) (+1.47,8с.)

Богдан Цымбал (0 + 0, 0 + 0)