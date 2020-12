Провальный камбэк Меркушиной, гегемония Норвегии и другие итоги Кубка мира в Хохфильцене

Вторая часть сдвоенного этапа Кубка мира в Хохфильцене завершала первый отрезок сезона, по ходу которого стреляющие лыжники за 22 дня на снежном полотне в Финляндии и Австрии провели 11 гонок, включая по две классических эстафеты.

Пидручный пробежал один из лучших спринтов в карьере, но продолжения не последовало

На старте сезона Дмитрий Пидручный в пяти личных гонках выше 35-го места не поднимался, а апофеозом кризиса стало 74-е место в первом спринте в Хохфильцене, когда чемпион мира показал ужасающий 96-й ход на лыжне. После той гонки Пидручный сделал правильные выводы, хорошенько оттолкнулся от дна и взлетел на шестое место в спринте, пропустив вперед только четырех монстров из сборной Норвегии и шведа Себастьяна Самуэльссона!

Символично, что Пидручный спустя 7 лет повторил свой личный рекорд в спринтах на этапах Кубка мира, причем в 2013-м в Хохфильцене ему также удалось отработать на стрельбище без единого промаха.

Увы, но как и 7 лет назад после многообещающего спринта последовал заметный откат в преследовании. Пидручный пробежал пасьют в одни ноги с победителем гонки Стурлой Легрейдом, однако три промаха на стрельбище отбросили украинца на 21-е место.

А в масс-старте Пидручный столкнулся со старыми проблемами со стойкой. Дмитрий на экваторе 15-километровой гонки уверенно шел в группе лидеров, но стоило ему переключиться на стрельбу стоя, как он мгновенно провалился в третий десяток и до конца гонки больше оттуда так и не выбрался.

Дмитрий Пидручный будет встречать 2021 год лишь на 34-м месте в личном зачете Кубка мира. От топ-20 лидера сборной Украины отделяют больше очков, чем он смог набрать за четыре этапа в Контиолахти и Хохфильцене…

Меркушина с треском завалила возвращение в Кубок мира

Индивидуальная подготовка под руководством отца привела Анастасию Меркушину к тому, что для нее дебют в Кубке мира состоялся на три недели позже основы сборной Украины. Мягко говоря, получилось не очень.

Юрай Санитра еще в сентябре намекал Меркушиной, что ей необходимы изменения в тренировочном процессе для улучшения хода на дистанции. Две гонки в Хохфильцене показали, что Анастасия не только не добилась прогресса на лыжне, но откатилась на уровень своего дебютного сезона в Кубке мира.

С точной и быстрой стрельбой Меркушина в спринте умудрилась занять лишь 60-е место, проиграв на лыжне даже спортсменке из Австралии. В преследовании Анастасия и вовсе стала худшей по лыжному ходу – даже с чистой работой на огневых рубежах украинка не смогла бы попасть хотя бы в топ-50, не говоря об очковой зоне!

Просто невероятно, что это та самая Анастасия Меркушина, которая всего 10 месяцев назад на чемпионате мира в Антхольце была в одном точном выстреле от попадания в топ-5 индивидуальной гонки и помогла сборной Украины взлететь на третье место в эстафете.

Норвегия вывела гегемонию на новый уровень – теперь штампуют тройные подиумы

Просто цифры: за четыре этапа сезона 2020-2021 норвежские биатлонисты выиграли 11 из 18 личных гонок и вдевятером завоевали 26 медалей (48% от общего количества).

В Хохфильцене доминирующая биатлонная нация пошла дальше и стала автором абсолютного рекорда в Кубке мира. Впервые в истории на одном этапе в одной дисциплине весь подиум заняли представители одной страны! У мужчин в спринте топ-3 оккупировали Стурла Легрейд, Йоханнес Дале и Йоханнес Бё, а у женщин в аналогичной гонке призерами стали Тириль Экхофф, Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Марте Олсбю-Ройселанд.

Мужчины оформили хет-трик в Кубке мира впервые с сезона 2015-2016, когда в Рупольдинге в спринте доминировали братья Бё и Эмиль Свендсен, а у женщин три норвежки не попадали на подиум с января 2002 года.

Прямо сейчас в топ-10 личных зачетов Кубка мира 9 представителей сборной Норвегии, а Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанд возглавляют погоню за Большими хрустальными глобусами. Тотальной гегемония норвежцев станет ровно в тот момент, когда женская команда в Кубке наций доберет бодро стартовавшую Швецию. А пока же в мировом биатлоне усилиями сестер Эберг остается последний очаг сопротивления, который норвежская машина будет пытаться погасить уже в 2021 году.

Легрейд и Дале подвинули Йоханнеса Бё на второй план

Йоханнес Бё с 55-очковым отрывом лидирует в личном зачете Кубка мира, но вообще-то его серия без побед после сдвоенного этапа в Хохфильцене достигла семи гонок. В последний раз норвежец сталкивался с подобным в 2017 году, когда только с 11-й попытки в масс-старте в Антхольце открыл счет победам в сезоне. Но тогда Бё-младший проигрывал великому Мартену Фуркаду, а сейчас его регулярно начали обставлять вчерашние дебютанты Стурла Легрейд и Йоханнес Дале.

Лидер Кубка мира все еще находится в поисках своей лучшей стрельбы. В Хохфильцене не было экстремальных ветряных условий, но у Йоханнеса Бё в каждой гонке был один провальный огневой рубеж – в спринте он уехал на два круга штрафа на лежке, затем повторил ту же ошибку на старте пасьюта, а в масс-старте завалил решающий огневой рубеж и приехал на финиш на скромном седьмом месте.

