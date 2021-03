Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Эстерсунде.Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию последней гонки сезона в женской программе Кубка мира. На десятом этапе в Эстерсунде (Швеция) Тириль Экхофф и компания в 16:30 по киевскому времени должны начать масс-старт на 12,5 км с четырьмя стрельбами.

Следить за главными событиями масс-старта при участии Юлии Джимы вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток

18. Юлия Джима

Полный старт-лист масс-старта

17:09. Ну вот и всё…Женская программа Кубка мира 2020-2021 официально завершена. Через час масс-старт побегут мужчины. Не пропустите – впереди разборки за Большой хрустальный глобус! До новых встреч!

17:07. Джима заняла 12-е место

Украинка была лидером на экваторе гонки, но на стрельбе стоя закрыла только 5 мишеней из 10.

Тандреволд к победе добавила и триумф в зачете масс-стартов. Норвежка берет малый хрустальный глобус!

Топ-15 масс-старта в Эстерсунде:

17:05. Ингрид-Ландмарк Тандреволд – победительница масс-старта в Эстерсунде!

И эта первая личная победа в карьере. Победа с пятью промахами на стрельбище!

Динара Алимбекова берет серебро, а топ-3 замкнула Франциска Пройсс.

17:02. Тандреволд ликвидировала 5-секундное отставание от Алимбековой! А в битве за третье место Пройсс на 8 секунд опережает Хекки.

17:00. Решающая стрельба!

Три промаха у Алимбековой – это 450 метров штрафа.

Но белоруска остается первой!

У Джимы один промах – Юлия вернулась в гонку на 11-м месте.

16:57. Алимбекова перехватила у Джимы статус лидера масс-старта после третьей стрельбы.

Dzinara Alimbekava clears all five targets in the first standing and she's leading with Dorothea Wierer 13 seconds behind. ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/r3eaBgK1rS — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

16:55. И у нас есть первая обладательница как минимум 10 кругов штрафа. По иронии судьбы это Жюлья Симон – у нее 12 промахов и железное последнее место.

16:52. Третья стрельба!

Четыре промаха у Джимы…

А вот Алимбекова умудрилась попасть 5 из 5 и в один миг стала фаворитом гонки.

Джима вернулась на трассу на 14-м месте в 10 секундах позади от Экхофф.

16:48. Смотрим, как Джима перехватывала лидерство на экваторе масс-старта.

Yuliia Dzhima hits all 10 targets in prone - but Marketa Davidova and Dorothea Wierer are right behind her despite one penalty loop each! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/pQgrbGpK9u — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

16:46. У Экхофф уже 5 кругов штрафа и всего 19-е место. Нет, так Тириль не повторит рекорд Магдалены Форсберг по победам в сезоне.

16:45. Вторая стрельба!

Джима становится лидером гонки! Только Юлия из 30 участниц масс-старта еще не промахивалась на стрельбище!

16:41. Тем временем лидер зачета масс-стартов Симон с четырьмя промахами находится далеко за пределами топ-20.

Marketa Davidova is the first woman back out on the tracks ahead of Dorothea Wierer after the first prone! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 | @Czech_Biathlon pic.twitter.com/8IvmMaUJ18 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

16:38. Первая стрельба!

Джима попадает 5 из 5 и врывается в группу лидеров. Всего 9 биатлонисток избежали промахов!

У Экхофф, Олсбю-Ройселанд, Херрманн и Хаузер по два круга штрафа.

16:33. С таким ветром ждем антирекорд по количеству штрафных кругов?

Just a few more moments until the final competition of the season on the women's side. Best luck, everyone! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/cowuNdqEBk — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

16:30. Гонка стартовала!

Сегодня может произойти все что угодно!

16:20. В общем зачете Кубка мира уже давно все понятно, а вот имя обладательницы малого хрустального глобуса в масс-стартах мы еще не знаем. До вычета худших гонок сезона в топ-5 входят Жюлья Симон (181 очко), Марте Олсбю-Ройселанд (175), Лиза Тереза Хаузер (171), Тириль Экхофф (170) и Франциска Пройсс (167).

Julia Simon is entering this final Mass Start of the season wearing the red bib - but will she also wear it at the end of today? A podium finish would be a huge help.



Otherwise, things get complicated. ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/cK8WpIREb3 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

16:10. Вы конечно же в курсе, что последние гонки сезона в Кубке мира из-за сильного ветра в Швеции до последнего были под вопросом. Международный союз биатлонистов перенес на несколько часов масс-старты – и хотя погода далека от идеала, биатлонисты все же в последний раз выйдут на дистанцию.

16:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за женским масс-стартом на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гонка начнется через 30 минут!