Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию гонки преследования среди женщин на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 13:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями пасьюта при участии двух биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинок:

11. Юлия Джима +1:10

53. Елена Пидгрушная +2:37

Полный старт-лист гонки преследования

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?

Онлайн

14:24. На этом женское преследование в Оберхофе завершено. Оставайтесь с нами, ведь совсем скоро стартует пасьют у мужчин. Любите биатлон и до новых встреч!

14:22. Пидгрушная – 39-я

Елена сделала себе небольшой подарок в день рождения, отыграв в преследовании 14 позиций.

14:20. Джима финишировала 14-й

Три промаха на стойке помешали Юлии зацепиться за топ-10.

14:18. Экхофф – победительница преследования в Оберхофе!

В финишном створе Тириль очень грамотно переиграла Олсбю-Ройселанд. Пятая победа в сезоне для Экхофф.

А Хаузер защитила третье место и во второй раз в карьере стала призером личной гонки в Кубке мира.

14:16. Пидгрушная вернулась в топ-40

Елена без промахов справилась с финальной стрельбой и поднялась на 39-е место.

14:14. Джима однажды промахнулась на последней стрельбе

Киевлянка ушла на последний круг на 13-м месте.

14:12. Экхофф мажет последним выстрелом! Олсбю-Ройселанд закрывает все мишени и бросается в погоню за соотечественницей!

14:09. Пидгрушная застрелилась на стойке

С двумя кругами штрафа капитан сборной Украины покинула огневой рубеж на промежуточном 41-м месте.

А вот так выглядит топ-10 перед финальным огневым рубежом:

Тем временем Джима замыкает топ-15.

14:06. Джима ушла на два круга штрафа…

О борьбе за топ-10 теперь можно смело забыть…

14:05. Третья стрельба:

Лидер гонки Тириль Экхофф на стойке хладнокровно закрыла все мишени и сохранила 30-секундное преимущество над группой Олсбю-Ройселанд.

14:02. Пидгрушная – 5 из 5 на лежке

Елена поднялась на 39-е место. До топ-30 чуть больше 20 секунд.

14:00. Джима прогрессировала на 8-е место!

Юлия снова разобралась с лежкой и продолжила погоню за зоной цветочной церемонии.

13:59. Экхофф последним выстрелом промахнулась на второй лежке, но сохранила почти 30-секундный отрыв от преследовательниц.

13:55. Пидгрушная закрыла все мишени на первой стрельбе

Елена прогрессировала на 44-е место. До очковой зоны 8 секунд.

13:53. Джима точна на лежке!

Юлия вернулась в топ-10 с мизерным отставанием от первой шестерки:

13:52. Первая стрельба:

Экхофф – 5 из 5; Ханна Эберг – круг штрафа; Хаузер – 5 из 5; Олсбю-Ройселанд – 5 из 5.

13:48. Джима и Пидгрушная ушли на дистанцию. Блашко, как и ожидалось, сегодняшнее преследование пропускает.

13:45. Гонка стартовала!

Первой в преследовании стартовала Тириль Экхофф.

13:35. Сегодня в Оберхофе небольшой туман, холодновато и снежно.

Welcome back to Oberhof! Today we're going to see two pursuits - and conditions might look a little foggy but they are fair with fairly little wind in the rage and cold, firm tracks. ???? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/4EwGEpIYTX