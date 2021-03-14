Нове Место. Норвегия побеждает в смешанной эстафете, Украина пятая

Сегодня, 14 марта в чешском Нове Место в рамках девятого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в заезде прогнозируемо одержала команда Норвегии, серебро у представителей Италии, а ТОП 3 замкнули шведы.

Что касается Украины, то женская часть нашей команды выступила неудачно. Дарья Блашко использовала много дополнительных патронов, а Юлия Джима и вообще заехала на штрафной круг на лежке.

А вот мужчины сумели подтянуть сборную. Сначала Артем Прима за счет хорошей стрельбы переместил Украину на 5 место, а Дмитрий Пидручный сумел закрепить эту позицию.

Кубок мира 2020/2021. Нове Место

Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+4)

2. Италия (0+10) (+1.08,7с.)

3. Швеция (0+10) (+1.22,7с.)

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5. Украина (1+10) (+2.16,5с.)

Дарья Блашко (0+3, 0+1) (+46,9с.)

Юлия Джима (1+3, 0+0) (+2.00,1с.)

Артем Прима (0+0, 0+1) (+2.01,0с.)

Дмитрий Пидручный (0+2, 0+0)