Хохфильцен. Швеция побеждает в мужской эстафете, Украина - 13-я

Сегодня, 13 декабря мужской эстафетной гонкой завершился третий этап Кубка мира 2020/2021.

Победу в заезде завоевали представители команды Швеции, серебро у биатлонистов из Норвегии, а ТОП 3 замкнули немецкие мужчины.

Сборная Украины в полном составе выступила неудачно. При очень медленной работе ходом по дистанции у наших возникали еще и небольшие проблемы на огневых рубежах. В итоге 13 место с отставанием в 2 минуты и 44 секунды.

Хохфильцен. Естефета

Мужчины

1. Швеция (0 + 8)

2. Норвегия (1 + 11) (+5,7с.)

3. Германия (0 + 7) (+44,1с.)

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13. Украина (0 + 6) (+2.44,3с.)

Артем Прима (0 + 0, 0 + 1) (+17,9с.)

Руслан Ткаленко (0 + 0, 0 + 3) (+1.28,1с.)

Дмитрий Пидручный (0 + 0, 0 + 1) (+2.07,0с.)

Антон Дудченко (0 + 1, 0 + 0)