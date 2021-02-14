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Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женское преследование в Поклюке. LIVE
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UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию гонки преследования среди женщин в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения). Победительница спринта Тириль Экхофф убежит на 10-километровую дистанцию с четырьмя стрельбами в 16:30 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями преследования при участии квартета биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
11. Елена Пидгрушная +1:05
14. Дарья Блашко +1:12
37. Юлия Джима +1:58
50. Валя Семеренко +2:25
Полный старт-лист гонки преследования
Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
17:06. Топ-10 гонки преследования в Поклюке:
Медали для Норвегии, Австрии и Франции. И, конечно же, Пидгрушная!
17:04. Блашко и Джима замкнули топ-25
Дарья и Юлия сегодня допустили по три промаха. У Джима «+12» относительно спринта, а у Блашко, увы, «-10».
17:03. Пидгрушная финишировала на 7-м месте!
А мы в ней сомневались! Последний круг Пидгрушной работает даже против таких монстров, как Херрманн и Олсбю-Ройселанд. Фантастика!
Это пятый в карьере финиш Пидгрушной в топ-10 чемпионата мира.
17:02. Экхофф – трехкратная чемпионка мира в Поклюке!
К золоту в смешанной эстафете и спринте Тириль добавляет победу в гонке преследования.
Лиза Тереза Хаузер на последнем круге «съела» Анаис Шевалье-Буше и завоевала свою первую личную медаль на чемпионатах мира. Француженка осталась третьей и оставила Вирер с «деревом».
16:57. Пидгрушная – есть 20 из 20!
Как жаль, что с безупречной стрельбой Елена только на 9-м месте. И шансов прорваться вперед нет, ведь впереди Херрманн и Олсбю-Ройселанд.
16:56. Решающая стрельба!
Экхофф закрыла 5 мишеней и убежала навстречу золоту! У Шевалье-Буше один промах, дает француженка шанс преследовательницам, но и они мажут.
16:53. Топ-10 после третьей стрельбы:
Вирер отчаянно борется за медаль – итальянка отыграла уже 15 позиций.
Блашко после чистой стойки поднялась на 27-е место, Джима совершила два промаха и опустилась на 34-ю позицию.
16:51. Пидгрушная снова показывает идеальную стрельбу!
Наша олимпийская чемпионка замыкает топ-10 с минутным отставанием от Шевалье-Буше и Экхофф.
16:49. Третья стрельба!
Экхофф мажет на стойке! Шевалье-Буше закрывает 5 из 5, у Олсбю-Ройселанд круг штрафа.
16:47. Смотрим на топ-10 после второй стрельбы:
А как там остальные украинки?
Джима с одним кругом штрафа поднялась на 26-е место.
Блашко с еще одним промахом занимает 32-е место.
Валя Семеренко по-прежнему последняя. У олимпийской чемпионки уже 5 (!) кругов штрафа.
16:45. Пидгрушная идеально работает на лежке!
Елена на экваторе преследования занимает 12-е место. До топ-8 10 секунд.
16:44. Вторая стрельба!
Шевалье-Буше мажет последним выстрелом, а Экхофф закрывает 5 из 5 и возвращается на первое место!
16:42. На отсечке 3,1 км Пидгрушная уже 14-я (+1:09.1). А Экхофф на 14 секунд отстает от Шевалье-Буше.
16:40. Топ-10 после первой стрельбы:
Тем временем Джима после точной лежки поднялась на 30-е место, Блашко идет 34-й, а Валя Семеренко не закрыла 4 мишени и упала на последнее место.
16:38. Пидгрушная точна на лежке! Блашко идет на два круга штрафа
Елена вернулась на трассу на 8-м месте. Прекрасный старт!
16:36. Первая стрельба!
Экхофф – круг штрафа; Шевалье-Буше – 5 из 5, Сола – два промаха; Херрманн – круг штрафа.
16:33. Пидгрушная, Блашко, Джима и Валя Семеренко уже на трассе.
16:30. Гонка стартовала!
Ориентировочно через 35-40 минут мы узнаем имена обладательниц наград чемпионата мира в гонке преследования.
16:20. В мужском преследовании приятный сюрприз преподнес Артем Прима, занявший 8-е место.
Елене Пидгрушной и Дарье Блашко по силам повторить или даже превзойти это достижение.
Пидгрушную на старте пасьюта от топ-10 будут отделять всего 7 секунд, а Блашко нужно отыграть четверть минуты.
16:10. Итак, в преследовании Тириль Экхофф стартует первой с 12-секундным отрывом от Анаис Шевалье-Буше. Дальше в гонку уйдут Анна Сола, Дениз Херрманн и Лиза Виттоцци.
Действующая чемпионка мира в пасьюте Доротея Вирер сегодня будет прорываться с 20-го места (+1:21).
Dorothea Wierer is your defending champion in the pursuit - but today she will have a mountain to climb if she wants to get near the podium! ???????????? Can she do it?https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/6KkbRkeuyl— IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2021
16:00. Добрый день! Мы начинаем следить за женским преследованием на чемпионате мира в Поклюке. Гонка стартует ровно через 30 минут. Не пропустите!
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