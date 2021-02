Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женское преследование в Поклюке. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию гонки преследования среди женщин в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения). Победительница спринта Тириль Экхофф убежит на 10-километровую дистанцию с четырьмя стрельбами в 16:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями преследования при участии квартета биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

11. Елена Пидгрушная +1:05

14. Дарья Блашко +1:12

37. Юлия Джима +1:58

50. Валя Семеренко +2:25

17:06. Топ-10 гонки преследования в Поклюке:

Медали для Норвегии, Австрии и Франции. И, конечно же, Пидгрушная!

17:04. Блашко и Джима замкнули топ-25

Дарья и Юлия сегодня допустили по три промаха. У Джима «+12» относительно спринта, а у Блашко, увы, «-10».

17:03. Пидгрушная финишировала на 7-м месте!

А мы в ней сомневались! Последний круг Пидгрушной работает даже против таких монстров, как Херрманн и Олсбю-Ройселанд. Фантастика!

Это пятый в карьере финиш Пидгрушной в топ-10 чемпионата мира.

17:02. Экхофф – трехкратная чемпионка мира в Поклюке!

К золоту в смешанной эстафете и спринте Тириль добавляет победу в гонке преследования.

Лиза Тереза Хаузер на последнем круге «съела» Анаис Шевалье-Буше и завоевала свою первую личную медаль на чемпионатах мира. Француженка осталась третьей и оставила Вирер с «деревом».

16:57. Пидгрушная – есть 20 из 20!

Как жаль, что с безупречной стрельбой Елена только на 9-м месте. И шансов прорваться вперед нет, ведь впереди Херрманн и Олсбю-Ройселанд.

16:56. Решающая стрельба!

Экхофф закрыла 5 мишеней и убежала навстречу золоту! У Шевалье-Буше один промах, дает француженка шанс преследовательницам, но и они мажут.

16:53. Топ-10 после третьей стрельбы:

Вирер отчаянно борется за медаль – итальянка отыграла уже 15 позиций.

Блашко после чистой стойки поднялась на 27-е место, Джима совершила два промаха и опустилась на 34-ю позицию.

16:51. Пидгрушная снова показывает идеальную стрельбу!

Наша олимпийская чемпионка замыкает топ-10 с минутным отставанием от Шевалье-Буше и Экхофф.

16:49. Третья стрельба!

Экхофф мажет на стойке! Шевалье-Буше закрывает 5 из 5, у Олсбю-Ройселанд круг штрафа.

16:47. Смотрим на топ-10 после второй стрельбы:

А как там остальные украинки?

Джима с одним кругом штрафа поднялась на 26-е место.

Блашко с еще одним промахом занимает 32-е место.

Валя Семеренко по-прежнему последняя. У олимпийской чемпионки уже 5 (!) кругов штрафа.

16:45. Пидгрушная идеально работает на лежке!

Елена на экваторе преследования занимает 12-е место. До топ-8 10 секунд.

16:44. Вторая стрельба!

Шевалье-Буше мажет последним выстрелом, а Экхофф закрывает 5 из 5 и возвращается на первое место!

16:42. На отсечке 3,1 км Пидгрушная уже 14-я (+1:09.1). А Экхофф на 14 секунд отстает от Шевалье-Буше.

16:40. Топ-10 после первой стрельбы:

Тем временем Джима после точной лежки поднялась на 30-е место, Блашко идет 34-й, а Валя Семеренко не закрыла 4 мишени и упала на последнее место.

16:38. Пидгрушная точна на лежке! Блашко идет на два круга штрафа

Елена вернулась на трассу на 8-м месте. Прекрасный старт!

16:36. Первая стрельба!

Экхофф – круг штрафа; Шевалье-Буше – 5 из 5, Сола – два промаха; Херрманн – круг штрафа.

16:33. Пидгрушная, Блашко, Джима и Валя Семеренко уже на трассе.

16:30. Гонка стартовала!

Ориентировочно через 35-40 минут мы узнаем имена обладательниц наград чемпионата мира в гонке преследования.

16:20. В мужском преследовании приятный сюрприз преподнес Артем Прима, занявший 8-е место.

Елене Пидгрушной и Дарье Блашко по силам повторить или даже превзойти это достижение.

Пидгрушную на старте пасьюта от топ-10 будут отделять всего 7 секунд, а Блашко нужно отыграть четверть минуты.

16:10. Итак, в преследовании Тириль Экхофф стартует первой с 12-секундным отрывом от Анаис Шевалье-Буше. Дальше в гонку уйдут Анна Сола, Дениз Херрманн и Лиза Виттоцци.

Действующая чемпионка мира в пасьюте Доротея Вирер сегодня будет прорываться с 20-го места (+1:21).

Dorothea Wierer is your defending champion in the pursuit - but today she will have a mountain to climb if she wants to get near the podium! ???????????? Can she do it?https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/6KkbRkeuyl