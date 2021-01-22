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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская индивидуальная гонка в Антхольце
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию гонки Кубка мира 2020-2021 в Антхольце (Италия). В 14:15 по киевскому времени мужчины пробегут индивидуальную гонку на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.
Следить за ходом и интересными моментами гонки можно на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
12. Руслан Ткаленко
32. Дмитрий Пидручный
35. Артем Прима
77. Антон Дудченко
94. Артем Тищенко
ОНЛАЙН:
14:44. У Примы - два промаха, ужас ...
14:43. Пидручный работает с одним промахом на лежке, 18 место, +1.05,1с.
14:41. Йоханес Бё на первой стрельбе допускает 1 промах, 13 место, +32,6с.
14:40. Россиянин Логинов - новый лидер после первого рубежа.
14:37. Тарье Бё с лучшим ходом по дистанции на стрельбе лежа отработал с одним промахом.
14:35. Симон Дестье возглавил протокол после первого рубежа.
14:34. Под номером 34 стартовал Дмитрий Пидручный, практически сразу же за ним стартовал Артем Прима.
14:32. Ткаленко три раза мажет на стрельбе лежа, ужасная работа на рубеже и по дистанции.
14:29. Россиянин Стрельцов - новый лидер после первой лежки.
14:27. Итальянец Бормолини устанавливает ориентир для соперников после первой стрельбы.
14:26. Доль на первом рубеже допускает два промаха.
14:25. На отметке 0,9 км. Ткаленко демонстрирует 8 результат, +4,5 секунды от лидера.
14:23 Руслан Ткаленко под 12 номером отправился в гонку.
ГОНКА СТАРТОВАЛА !!!
Первым на дистанцию ушел немец Бенедикт Доль.
14:10. Напомним, что победителем первой и пока единственной индивидуалки сезона был норвежец Стурла Лагрейд, серебро взял его соотечественник Йоханес Бё, а ТОП 3 замкнул немец Эрик Лессер.
13:50. Вашему вниманию лучшие моменты женской индивидуальной гонки.
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