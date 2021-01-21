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Биатлон в Италии. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Антхольце?
Шесть гонок всего за три дня
Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 21 по 24 января в итальянском Антхольце. В программе соревнований индивидуальные гонки, масс-старты и классические эстафеты.
Четверг, 21 января, 15:15: Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
Пятница, 22 января, 14:15: Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
Суббота, 23 января, 14:10: Масс-старт 12.5 км, Женщины
Суббота, 23 января, 16:05: Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
Воскресенье, 24 января, 13:00: Эстафета 4х6 км, Женщины
Воскресенье, 24 января, 15:45: Масс-старт 15 км, Мужчины
В Украине в прямом эфире гонки Кубка мира транслирует телеканал UA: Перший.
Также биатлон элитного уровня показывает официальный сайт Международного союза биатлонистов.
UA-Футбол по традиции проведет текстовую трансляцию каждой гонки второго этапа Кубка мира в Оберхофе.
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