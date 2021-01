Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской классической эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка на 24 километра (4 по 6) с восемью огневыми рубежами стартует в 13:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты в Антхольце при участии квартета олимпийских чемпионок из Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

7-1. Вита Семеренко

7-2. Юлия Джима

7-3. Валя Семеренко

7-4. Елена Пидгрушная

Полный старт-лист эстафеты в Антхольце

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

Биатлон в Италии. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Антхольце?

Онлайн

14:29. Отсечка 15,7 км. Германия увеличила отрыв от России до 9,2 секунды. Украина остается на седьмом месте (+56,2).

14:27. Германия усилиями Херрманн на 7 секунд опережает Россию, а топ-3 замыкает Беларусь. Норвегия с Экхофф на третьем этапе идет 11-й (+1:21).

14:25. Валя Семеренко прошла лежку с одним допом

Украина переместилась на 7-е место (+47,5). Отличная скорострельность от Семеренко.

14:22. Топ-10 после второй передачи эстафеты:

Норвегия идет 12-й (+1:17), Швеция – 17-я (+1:58).

14:20. Джима передала эстафету на 8-й позиции

Юлия на втором этапе использовала 5 из 6 дополнительных патронов, но вошла в топ-5 по лыжному ходу. Посмотрим, что покажет Валентина Семеренко.

14:17. После четвертой стрельбы новым лидером гонки стала Германия, а Франция после круга штрафа на первом этапе усилиями Анаис Шевалье-Буше уже на втором месте! Италия опустилась на четвертую позицию, Беларусь ворвалась в топ-5.

14:15. Джима в последний момент избежала штрафного круга

С тремя допами на стойке Украина опустилась на 9-е место (+53,1).

14:13. Джима на отсечке 9,7 км сократила отставание от итальянки Санфилиппо на 9 секунд. Украина идет 8-й (+50,5).

14:11. У Италии 19-секундное преимущество над преследовательницами после третьей стрельбы. Тем временем Норвегия проигрывает лидерам уже почти две минуты.

14:08. Джима дважды ошиблась на лежке

Юлия промахнулась последним выстрелом и потеряла на двух допах около 20 секунд. Украина опустилась на 9-е место (+59,5).

14:06. Лиза Виттоцци – главная героиня первого этапа эстафеты.

Excellent start for Lisa Vittozzi who keeps @Fisiofficial in the lead but @FedFrance ski hit the penalty loop. #ANT21 ????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/wNsGlzxJTK — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

14:04. Топ-10 после первого этапа:

Франция идет лишь на 12-м месте, а Норвегия только 18-я. Чудеса…

14:03. Вита Семеренко передала эстафету на 7-м месте

Не лучший этап от опытной украинки – на стрельбище она взяла два дополнительных патрона, а ходом на лыжне проиграла россиянке Павловой 35 секунд.

Второй этап у сборной Украины бежит Юлия Джима, которая в индивидуальной гонке в Антхольце взяла серебро, а в масс-старте попала в топ-10. Ждем продолжения.

13:59. А теперь круг штрафа и для Франции! Тем временем лидерство в эстафете захватила итальянка Виттоцци, следом идут Хинц (Германия) и Скоттхайм (Швеция).

13:58. Вита Семеренко однажды промахнулась на стойке

Украина переместилась на 8-е место (+31,8).

13:56. На отсечке 3,7 км Семеренко замыкает топ-10 (+22,2). Норвегия проигрывает группе лидеров больше минуты.

13:53. Круг штрафа у норвежки Кноттен. А в топ-3 после первой стрельбы вошли Италия, Швеция и Франция.

13:51. Вита Семеренко отработала лежку с одним допом

Украинка покинула стрельбище на 9-м месте (+14,9).

13:49. Старт гонки прошел без инцидентов.

13:45. Гонка стартовала!

Украину на первом этапе эстафеты представляет Вита Семеренко.

13:35. От вчерашнего снегопада в Антхольце сегодня не осталось и следа. Эстафета начнется через 10 минут!

Three competitions so far this winter - three different winners! ????



The last day in @biathlonantholz kicks off at 12:45 (CET) with the women's relay. ???? #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/M8wZqklnxs — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

13:25. Не будет лишним вспомнить, кто в сезоне 2020-2021 побеждал в эстафетах. В Контиолахти лучшими стали шведки, в Хохфильцене победила Норвегия, а в Оберхофе на домашней трассе викторию отпраздновал квартет из Германии.

Украина свою лучшую эстафету пробежала в Контиолхати, когда Дарья Блашко, сестры Семеренко и Елена Пидгрушная, несмотря на два круга штрафа, замкнули топ-5.

13:15. Добрый день! UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона. Сегодня нас ждут две заключительных гонки седьмого этапа Кубка мира в Антхольце. Ровно через полчаса женщины побегут эстафету, а в 16:05 по Киеву мужчины выйдут на масс-старт. Оставайтесь с нами!