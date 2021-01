Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт в Антхольце. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с массового старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка на 15 километров с четырьмя стрельбами начнется в 16:05 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями масс-старта в Антхольце при участии украинца Антона Дудченко вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

26. Антон Дудченко

Полный старт-лист масс-старта в Антхольце

16:43. Дудченко финишировал на 25-м месте

16:43. Дудченко финишировал на 25-м месте

Очень неплохой дебют украинца в этой дисциплине.

16:42. Топ-10 масс-старта в Антхольце:

Согласитесь, много неожиданных имен.

16:40. Йоханнес Бё – победитель масс-старта в Антхольце!

Четвертая победа в сезоне для лидера Кубка мира. Сегодня Бё-младший в 10-й раз в карьере стал победителем масс-старта.

Кантен Фийон-Майе с серебром, а Яков Фак на последнем круге хладнокровно удержал за собой третье место.

16:37. Дудченко промахнулся на финальной стрельбе

С тремя промахами Антон идет на 26-м месте.

16:35. А за бронзой убежал Яков Фак! Неожиданно.

16:34. Решающая стрельба!

Йоханнес Бё ушел на круг штрафа! Но и Фийон-Майе допустил одну ошибку. Победа у норвежца!

16:32. Отсечка 11,7 км. Йоханнес Бё увеличил отрыв от Фийона-Майе до 12 секунд. Кажется, именно эти парни сегодня разыграют победу.

16:29. Дудченко промахнулся последним выстрелом

Антон после стойки остался на 25-м месте.

А топ-10 перед заключительной стрельбой выглядит так:

16:28. Третья стрельба!

Йоханнес Бё – 5 из 5! Фийон-Майе – 5 из 5. Легрейд и Жаклен – по 2 промаха, Бё-старший – 1.

16:26. Йоханнес Бё на отсечке 8,7 км сбежал от основной группы почти на 10 секунд. Дудченко проигрывает норвежцу уже больше минуты.

16:24. Только 6 биатлонистов все еще не заезжали на круг штрафа. Йоханнес Бё в этой компании.

16:22. Топ-10 после второй стрельбы:

5 норвежцев на экваторе гонки ведут борьбу за медали. Ничего удивительного.

16:20. Дудченко разбил все мишени на второй лежке

Антон поднялся на 25-е место (+47,0).

16:19. Дудченко на отсечке 5,7 км занимает 27-е место (+38,3). А группу возглавляет Лукас Хофер.

16:17. Только 13 биатлонистов на первой стрельбе обошлись без промахов.

16:15. Топ-10 после первой стрельбы:

Фийон-Майе, Жаклен, Дале и Тарье Бё – по одному промаху на лежке.

16:13. Дудченко ушел на круг штрафа

Антон покинул стрельбище на промежуточном 27-м месте (+30,6).

16:10. На отсечке 2,7 км группу за собой ведут Йоханнес Бё и Йоханнес Дале. Дудченко – 28-й (+8,2).

16:05. Гонка стартовала!

Ориентировочно через 35 минут мы узнаем имя последнего триумфатора этапа Кубка мира в Антхольце.

16:00. Год назад на чемпионате мира в Антхольце золото в масс-старте взял Йоханнес Бё, а Кантен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен составили норвежцу компанию в топ-3. Посмотрим, что произойдет сегодня.

15:50. Топ-5 зачета масс-стартов перед гонкой в Антхольце:

1. Тарье Бё (Норвегия) – 108

2. Арнд Пайффер (Германия) – 90

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 72

4. Беньямин Вегер (Швейцария) – 71

5. Лукас Хофер (Италия) – 70

15:40. Сегодня особенный день для Антона Дудченко, который дебютирует в масс-старте! Это право украинец заработал после 5-го места в индивидуальной гонке, когда ему до медали не хватило лишь 0,3 секунды. А вот Дмитрия Пидручного сегодня мы не увидим.

15:30. Большой биатлон снова на UА-Футбол! Мы начинаем следить за финальной гонкой этапа Кубка мира в Антхольце. В 16:05 по киевскому времени мужчины пробегут масс-старт.