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Хохфильцен. Экхоф побеждает в гонке преследования, Джима - в ТОП 25

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Хохфильцен. Экхоф побеждает в гонке преследования, Джима - в ТОП 25
UA-Футбол
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Сегодня, 19 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках 4 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась женская гонка преследования.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхоф, серебро у шведки Ханны Эберг, а ТОП 3 замкнула ее сестра Эльвира Эберг.

Что касается украинок, то лучшей среди наших была Юлия Джима, которая с одним промахом и средним ходом по дистанции стала в итоге 23-й.

Хохфильцен. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Женщины

1.Тирил Экхоф (0 + 1 + 0 + 0)

2. Ханна Эберг (1 + 0 + 1 + 0) (22,5)

3. Эльвира Эберг (1 + 0 + 0 + 1) (27,6)

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23. Юлия Джима (0 + 0 + 0 + 1) (+2.24,0)

51. Дарья Блашко (0 + 0 + 1 + 2) (+4.21,9)

56. Анастасия Меркушина (0 + 0 + 1 + 2) (+5.34,8)

DNS. Валентина Семеренко

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В статье: Юлия Джима Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
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