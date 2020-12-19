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Хохфильцен. Экхоф побеждает в гонке преследования, Джима - в ТОП 25
Результаты женского персьюта
Сегодня, 19 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках 4 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась женская гонка преследования.
Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхоф, серебро у шведки Ханны Эберг, а ТОП 3 замкнула ее сестра Эльвира Эберг.
Что касается украинок, то лучшей среди наших была Юлия Джима, которая с одним промахом и средним ходом по дистанции стала в итоге 23-й.
Хохфильцен. Кубок мира 2020/2021
Гонка преследования
Женщины
1.Тирил Экхоф (0 + 1 + 0 + 0)
2. Ханна Эберг (1 + 0 + 1 + 0) (22,5)
3. Эльвира Эберг (1 + 0 + 0 + 1) (27,6)
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23. Юлия Джима (0 + 0 + 0 + 1) (+2.24,0)
51. Дарья Блашко (0 + 0 + 1 + 2) (+4.21,9)
56. Анастасия Меркушина (0 + 0 + 1 + 2) (+5.34,8)
DNS. Валентина Семеренко
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