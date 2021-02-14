Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира. Прима - восьмой в гонке преследования, Жаклен побеждает
Результаты мужского персьюта
Сегодня, 14 февраля в словенской Поклюке в рамках Чемпионата мира 2021 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал представитель Франции Эмильен Жаклен, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а ТОП 3 замкнул норвежец Йоханнес Бё.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Прима, который с 3 промахами и очень приличной скоростью стал в итоге восьмым.
Богдан Цымбал ногами был не быстрый, а вот на огневом рубеже продемонстрировал неплохой показатель. Один промах и итоговое 18 место. Дмитрий Пидручный и по ходу и по стрельбе показал не лучший результат. 6 неточных выстрелов и 28 позиция на финише
Чемпионат мира 2021. Поклюка
Гонка преследования
Мужчины
1. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0)
2. Себастьян Самуэльсон (0 + 0 + 0 + 0) (+7,3с.)
3. Йоханнес Бё (0 + 1 + 1 + 0) (+8,1с.)
.
.
.
8. Артем Прима (0 + 1 + 2 + 0) (+2.00,6с.)
18. Богдан Цымбал (1 + 0 + 0 + 0) (+2.49,3с.)
28. Дмитрий Подручный (2 + 0 + 3 + 1) (+3.25,2с.)
Популярное сейчас
- Колос - Шахтер. АУДИО LIVE трансляция матча
- Куда уйдут Русин с Шабановым, несостоявшийся новичок Ингульца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Возвращение УПЛ, поражения Ливерпуля, Юве и Милана. Главные новости за 13 февраля
- Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО