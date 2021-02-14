Чемпионат мира. Прима - восьмой в гонке преследования, Жаклен побеждает

Сегодня, 14 февраля в словенской Поклюке в рамках Чемпионата мира 2021 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал представитель Франции Эмильен Жаклен, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а ТОП 3 замкнул норвежец Йоханнес Бё.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Прима, который с 3 промахами и очень приличной скоростью стал в итоге восьмым.

Богдан Цымбал ногами был не быстрый, а вот на огневом рубеже продемонстрировал неплохой показатель. Один промах и итоговое 18 место. Дмитрий Пидручный и по ходу и по стрельбе показал не лучший результат. 6 неточных выстрелов и 28 позиция на финише

Чемпионат мира 2021. Поклюка

Гонка преследования

Мужчины

1. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0)

2. Себастьян Самуэльсон (0 + 0 + 0 + 0) (+7,3с.)

3. Йоханнес Бё (0 + 1 + 1 + 0) (+8,1с.)

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8. Артем Прима (0 + 1 + 2 + 0) (+2.00,6с.)

18. Богдан Цымбал (1 + 0 + 0 + 0) (+2.49,3с.)

28. Дмитрий Подручный (2 + 0 + 3 + 1) (+3.25,2с.)