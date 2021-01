Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Антхольце. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка на 12,5 километров с четырьмя стрельбами начнется в 14:10 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями масс-старта в Антхольце при участии украинки Юлии Джимы вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

24. Юлия Джима

Полный старт-лист масс-старта

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

Биатлон в Италии. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Антхольце?

Онлайн

14:51. Наша гонка официально завершена. Встречаемся через час на мужской эстафете. Любите биатлон и оставайтесь с нами!

14:51. Топ-10 масс-старта в Антхольце:

14:49. Джима замкнула топ-10!

Приятный сюрприз от Юлии. На последнем круге наша олимпийская чемпионка отыграла три позиции!

14:47. Жюлья Симон – победительница масс-старта в Антхольце!

Француженка всего на 0,2 секунды опередила Ханну Эберг. Бронза у Лизы Терезы Хаузер.

14:45. На отсечке 12,2 км Симон догнала и обошла Эберг и Хаузер. Неужели француженка сегодня одержит вторую в сезоне победу в масс-старте?

14:42. Как все резко изменилось после последней стрельбы! Теперь в лидерах гонки Ханна Эберг и Лиза Тереза Хаузер.

Джима на последний круг ушла 13-й.

14:41. Джима промазала последним выстрелом!

Юлия упустила хороший шанс финишировать в топ-10.

14:40. Джима упала перед подъездом к стрельбищу!

Но быстро поднялась на ноги.

14:38. Смотрим, что происходило на третьей стрельбе.

All change at the front - Mironova, @PreussFranziska and Pavlova are leading the way with a lot of athletes hitting the penalty loop! Who will prevail in the final standing? #ANT21 ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eYz8cvdYwI — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

14:36. Топ-10 после третьей стрельбы:

Отмечаем два промаха от Тириль Экхофф – норвежка опустилась на 14-е место. Доротея Вирер с еще одним промахом идет только 18-й.

14:34. Джима ворвалась в топ-10!

Юлия разбила все мишени на стойке и прогрессировала на 8-ю строку.

14:30. 11 биатлонисток (включая и Джиму) еще не заезжали на штрафной круг.

11 women still with the perfect score - and it's a double lead for Sweden with @hannaaaoberg and @LinnJMPersson at the front. #ANT21 ????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/HgMzDSbi1N — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

14:27. Топ-10 после второй стрельбы:

Вирер с двумя кругами штрафа упала на 24-е место. Олсбю-Ройселанд с одним промахом идет 12-й.

14:26. Джима снова закрыла все мишени на лежке!

C идеальной стрельбой киевлянка поднялась на 11-е место.

14:22. Доротея Вирер быстрее всех отработала лежку.

Not a big surprise to see three of the fastest shots on tour in the Top3 after the first prone. Dorothea Wierer leads @hannaaaoberg and Lisa Theresa Hauser back on the tracks. #ANT21 @biathlonantholz ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/uC9WVf0atT — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

14:19. Топ-10 после первой стрельбы:

Тириль Экхофф с кругом штрафа пока лишь на 20-м месте.

14:18. Джима точна на первой лежке!

Юлия покинула огневой рубеж на 18-м месте.

14:14. А вот так стартовала наша гонка. К слову, лидер сборной Германии Франциска Пройсс чуть не опоздала на старт, чем повеселила своих коллег.

The women's mass start has begun (and whoa @PreussFranziska, made it to the start just in time ????????)#ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ZnXjlJDbNE — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

14:10. Гонка стартовала!

Юлия Джима и компания бросились в бой. Следующие 35 минут не дадут заскучать.

14:00. Сегодня в Антхольце снова идет снег.

Double-red!



After coming 1st and 7th in the two mass starts so far this season, both Marte Olsbu Roeiseland and Julia Simon will be wearing the red bib today! ???? #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/vmUPYfCagP — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

13:50. Сегодня третий масс-старт сезона. В Хохфильцене победила Марте Олсбю-Ройселанд, а в Оберхофе первой финишировала Жюлья Симон. Эти биатлонистки и возглавляют малый зачет, имея в своем активе по 96 очков.

13:40. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона! Программа дня на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце открывается женским масс-стартом. Девушки ступят на итальянский снег ровно через 30 минут. Не пропустите!