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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Антхольце. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка на 12,5 километров с четырьмя стрельбами начнется в 14:10 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями масс-старта в Антхольце при участии украинки Юлии Джимы вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
24. Юлия Джима
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14:51. Наша гонка официально завершена. Встречаемся через час на мужской эстафете. Любите биатлон и оставайтесь с нами!
14:51. Топ-10 масс-старта в Антхольце:
14:49. Джима замкнула топ-10!
Приятный сюрприз от Юлии. На последнем круге наша олимпийская чемпионка отыграла три позиции!
14:47. Жюлья Симон – победительница масс-старта в Антхольце!
Француженка всего на 0,2 секунды опередила Ханну Эберг. Бронза у Лизы Терезы Хаузер.
14:45. На отсечке 12,2 км Симон догнала и обошла Эберг и Хаузер. Неужели француженка сегодня одержит вторую в сезоне победу в масс-старте?
14:42. Как все резко изменилось после последней стрельбы! Теперь в лидерах гонки Ханна Эберг и Лиза Тереза Хаузер.
Джима на последний круг ушла 13-й.
14:41. Джима промазала последним выстрелом!
Юлия упустила хороший шанс финишировать в топ-10.
14:40. Джима упала перед подъездом к стрельбищу!
Но быстро поднялась на ноги.
14:38. Смотрим, что происходило на третьей стрельбе.
All change at the front - Mironova, @PreussFranziska and Pavlova are leading the way with a lot of athletes hitting the penalty loop! Who will prevail in the final standing? #ANT21 ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eYz8cvdYwI— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021
14:36. Топ-10 после третьей стрельбы:
Отмечаем два промаха от Тириль Экхофф – норвежка опустилась на 14-е место. Доротея Вирер с еще одним промахом идет только 18-й.
14:34. Джима ворвалась в топ-10!
Юлия разбила все мишени на стойке и прогрессировала на 8-ю строку.
14:30. 11 биатлонисток (включая и Джиму) еще не заезжали на штрафной круг.
11 women still with the perfect score - and it's a double lead for Sweden with @hannaaaoberg and @LinnJMPersson at the front. #ANT21 ????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/HgMzDSbi1N— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021
14:27. Топ-10 после второй стрельбы:
Вирер с двумя кругами штрафа упала на 24-е место. Олсбю-Ройселанд с одним промахом идет 12-й.
14:26. Джима снова закрыла все мишени на лежке!
C идеальной стрельбой киевлянка поднялась на 11-е место.
14:22. Доротея Вирер быстрее всех отработала лежку.
Not a big surprise to see three of the fastest shots on tour in the Top3 after the first prone. Dorothea Wierer leads @hannaaaoberg and Lisa Theresa Hauser back on the tracks. #ANT21 @biathlonantholz ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/uC9WVf0atT— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021
14:19. Топ-10 после первой стрельбы:
Тириль Экхофф с кругом штрафа пока лишь на 20-м месте.
14:18. Джима точна на первой лежке!
Юлия покинула огневой рубеж на 18-м месте.
14:14. А вот так стартовала наша гонка. К слову, лидер сборной Германии Франциска Пройсс чуть не опоздала на старт, чем повеселила своих коллег.
The women's mass start has begun (and whoa @PreussFranziska, made it to the start just in time ????????)#ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ZnXjlJDbNE— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021
14:10. Гонка стартовала!
Юлия Джима и компания бросились в бой. Следующие 35 минут не дадут заскучать.
14:00. Сегодня в Антхольце снова идет снег.
Double-red!— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021
After coming 1st and 7th in the two mass starts so far this season, both Marte Olsbu Roeiseland and Julia Simon will be wearing the red bib today! ???? #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/vmUPYfCagP
13:50. Сегодня третий масс-старт сезона. В Хохфильцене победила Марте Олсбю-Ройселанд, а в Оберхофе первой финишировала Жюлья Симон. Эти биатлонистки и возглавляют малый зачет, имея в своем активе по 96 очков.
13:40. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона! Программа дня на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце открывается женским масс-стартом. Девушки ступят на итальянский снег ровно через 30 минут. Не пропустите!
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