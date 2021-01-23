Антхольц. Франция побеждает в эстафете, Украина - восьмая

Сегодня, 23 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в заезде получили французские биатлонисты, серебро у норвежцев, а ТОП 3 замкнули россияне.

Что касается выступления украинцев, то Артем Прима свой этап ходом прошел неплохо. Использовав на первом огневом рубеже один дополнительный патрон, украинец хорошо пробежал второй круг, взял еще один дополнительный на стойке и передал эстафету на седьмой позиции с отставанием в 20 секунд.

Дмитрий Пидручный начал гонку просто фантастически. Быстро пройдя первый круг, наш спортсмен отработал точно на лежке и сразу поднял команду на четвертую позицию. Второй круг украинец провел в лидирующей группе, сразу подтянувшись к первой позиции. К сожалению, на стрельбе стоя у Дмитрия возникли проблемы с винтовкой. Использовав все три дополнительных патрона, Пидручный вышел из стрельбы на шестой позиции. Эстафетную палочку наш биатлонист передал на пятом месте с отставанием в 28 секунд.

Выступления Артема Тищенко в этом сезоне описать очень легко. Медленно, но более или менее точно. Один дополнительный патрон на стойке и передача эстафеты на 6 месте с отставанием в 1 минуту 9 секунд.

Антон Дудченко на первом круге пытался держаться за австрийцем Эберхардом. Лежку украинец отработал точно, второй круг прошел слабовато, стойка с двумя дополнительными, проигранный финишный круг финну и в итоге 8 место.

Кубок мира 2020/2021. Антхольц

Эстафета

Мужчины

1. Франция (0 + 9)

2. Норвегия (1 + 9) (+0,8с.)

3. россия (0 + 6) (+50,8с.)

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8. Украина (0 + 8) (+2.36,9с.)

9-1. Артем Прима (0 + 1, 0 + 1) (+20,1с.)

9-2. Дмитрий Пидручный (0 + 0, 0 + 3) (+28,6с.)

9-3. Артем Тищенко (0 + 0, 0 + 1) (+1.09,0с.)

9-4. Антон Дудченко (0 + 0, 0 + 2)