Первая медаль Украины, упущенный шанс Дудченко и другие итоги этапа Кубка мира в Антхольце

На итальянском этапе усилиями Юлии Джимы, наконец, прервалась длительная безмедальная серия Украины в Кубке мира. На этом уровне украинские биатлонисты не заезжали на подиум с 7 марта 2020 года, когда мужская эстафетная четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного сенсационно взяла серебро в Нове Место. Но обо всем по порядку.

Джима взяла первую медаль за полтора года и включилась в борьбу за глобус

Юлия Джима на протяжении четырех сезонов подряд не покидает топ-10 зачета индивидуальных гонок, поэтому ее успех в Антхольце не стал большим сюрпризом. Киевлянка могла оказаться на подиуме только в случае безупречной стрельбы – и она не просто сделала это, а стала единственной биатлонисткой среди 93 участниц гонки с нулем штрафных минут!

Каких-то четыре года назад Джима заезжала на подиум Кубка мира в спринтах, но при нынешней функциональной готовности индивидуальная гонка становится для Юлии единственным шансом на медаль. Судите сами – в серебряной индивидуалке олимпийская чемпионка показала только 35-й ход на лыжне, а по скорострельности заняла 33-е место. К счастью, все эти временные потери Джима компенсировала за счет 100-процентной точности на стрельбище, а в индивидуальной гонке именно это имеет ключевое значение.

Успех в Антхольце позволил Джиме вмешаться в борьбу за малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Отыграть 18-очковое отставание от действующей чемпионки мира в этой дисциплине Доротеи Вирер, безусловно, будет непросто. Впрочем, главной целью Джимы в Поклюке будет не глобус, а первая в карьере личная медаль чемпионата мира.

Попадание в топ-10 в масс-старте при всего одной незакрытой мишени на стрельбище Джима также может занести себе в актив, причем на последнем круге Юлия обошла двух россиянкой и норвежку Кноттен, тем самым показав, что в Поклюке ей будет что предложить соперницам не только на огневых рубежах.

А вот в эстафете до этого практически безупречная стрельба Джимы дала сбой – Юлия на втором этапе командной гонки взяла сразу пять дополнительных патронов и проиграла одну позицию относительного того промежуточного результат, который имела после приема эстафеты от Виты Семеренко. Из позитивного – 5-й ход на лыжне при всего 7-секундном отставании от традиционно быстрой француженки Анаис Шевалье-Буше.

Дудченко чуть не повторил успех Джимы – не хватило 0,3 секунды

В разные годы в Антхольце на подиум в личной гонке поднимались Андрей Дериземля, Сергей Седнев и Сергей Семенов. Антон Дудченко в пятницу едва ли не влился в эту компанию, упустив бронзу буквально на последних дециметрах 20-километровой индивидуальной гонки в противостоянии с именитыми Кантеном Фийоном-Майе и Лукасом Хофером.

Когда Дудченко после четвертого безупречного огневого рубежа отправился на последний круг с 9-секундным преимуществом над Хофером и 14-секундным отрывом от Фийона-Майе, особых иллюзий не было. Все-таки Антон вел заочную борьбу с биатлонистами, входящими в топ-8 по лыжному ходу. К тому же, украинец с поздним стартовым номером свой финальный отрезок индивидуальной гонки бежал по изрядно разбитой трассе. Но Дудченко зубами вцепился в эти секунды и отдал медаль только из-за нехватки опыта – все же Антон на уровне Кубка мира еще никогда не оказывался в ситуации, когда на счету каждое мгновение. Только взгляните, как 24-летний украинец отпахал финальный круг индивидуальной гонки. Просто браво!

Не затерялся Дудченко и в первом в карьере масс-старте – Антон с тремя кругами штрафа занял 25-е место, финишировав выше призеров чемпионатов мира и Олимпийских игр Антонина Гигонна, Матвея Елисеева и Евгения Гараничева.

Перформанс Антона Дудченко в Антхольце – доказательство правильного вектора развития мужской сборной, построенного на доверии к молодежи. Это то, чего так не хватает женской команде с ее «вечным» квартетом олимпийских чемпионок.

Новая дуэль в Антхольце Жаклена и Йоханнеса Бё – и снова не в пользу норвежца

Год назад на чемпионате мира в Антхольце Йоханнес Бё и Эмильен Жаклен схлестнулись за золото в гонке преследования. Дело дошло до разборок в финишном створе – и звездный норвежец не нашел никаких аргументов против действий своего визави из Франции.

Кажется, Бё-младший не провел работу над ошибками, иначе как объяснить его пассивность на финальном круге эстафеты. Норвежец позволил Жаклену отыграть 3-секундное отставание, а на финише снова без шансов проиграл короткий спринт за первое место.

К слову, даже непродолжительное пребывание рядом с Мартеном Фуркадом сказалось на характере Жаклене. Только взгляните, как француз на финише дерзко напомнил всему миру, что уже дважды в борьбе за победу обставил гегемона Кубка мира.

Once again it's a battle on the last loop between @EmilienJck and Johannes Thingnes Boe in @biathlonantholz - and again it's the Frenchman who clinches the victory, this time in the relay for @FedFranceSki #ANT21 ????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/42Qo3ltxpb