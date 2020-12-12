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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Хохфильцене. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Хохфильцене. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Пасьют на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями гонки при участии двух представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинцев

30. Артем Прима +1:34

52. Антон Дудченко +2:17

Полный старт-лист гонки преследования в Хохфильцене

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?

ОНЛАЙН

15:30. Тем временем в Хохфильцене пошел снег. Посмотрим, как погодные условия отобразятся на гонке.

15:20. Первое в сезоне преследование прошло в Контиолахти – с 18-й стартовой позиции победу в гонке одержал Себастьян Самуэльссон, а на подиум поднялись Фабьен Клод и Йоханнес Бё.

Итоговый протокол преследования в Контиолахти

Сегодня эта троица также будет вести борьбу за первые места.

15:10. Накануне квалификацию к сегодняшней гонке сенсационно выиграл норвежец Йоханнес Дале, для которого эта победа стала первой в Кубке мира. На старте пасьюта Дале на 17 секунд будет опережать лидера сборной Франции Кантена Фийона-Майе, а фаворит Кубка мира Йоханнес Бё стартует только четвертым с 41-секундным отставанием от соотечественника.

15:00. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на мужском преследовании в Хохфильцене. Гонка начнется через 45 минут!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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