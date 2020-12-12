Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Хохфильцене. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Пасьют на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в 15:45 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями гонки при участии двух представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинцев
30. Артем Прима +1:34
52. Антон Дудченко +2:17
Полный старт-лист гонки преследования в Хохфильцене
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
15:30. Тем временем в Хохфильцене пошел снег. Посмотрим, как погодные условия отобразятся на гонке.
What a difference one hour makes! We've got a pretty notable change in conditions ahead of the men's pursuit. ????️????️????️— IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2020
You can watch the men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TcxEhGvgYZ
15:20. Первое в сезоне преследование прошло в Контиолахти – с 18-й стартовой позиции победу в гонке одержал Себастьян Самуэльссон, а на подиум поднялись Фабьен Клод и Йоханнес Бё.
Итоговый протокол преследования в Контиолахти
Сегодня эта троица также будет вести борьбу за первые места.
15:10. Накануне квалификацию к сегодняшней гонке сенсационно выиграл норвежец Йоханнес Дале, для которого эта победа стала первой в Кубке мира. На старте пасьюта Дале на 17 секунд будет опережать лидера сборной Франции Кантена Фийона-Майе, а фаворит Кубка мира Йоханнес Бё стартует только четвертым с 41-секундным отставанием от соотечественника.
15:00. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на мужском преследовании в Хохфильцене. Гонка начнется через 45 минут!
Популярное сейчас
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
- Из подвала в борьбу за еврокубки. Как Мойес строит Вест Хэм и есть ли перспективы у Ярмоленко
- Ворскла - Минай. Пока без Милевского - анонс с прогнозом на матч УПЛ
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО