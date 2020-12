Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование в Хохфильцене. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Пасьют на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями гонки при участии двух представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинцев

30. Артем Прима +1:34

52. Антон Дудченко +2:17

ОНЛАЙН

15:30. Тем временем в Хохфильцене пошел снег. Посмотрим, как погодные условия отобразятся на гонке.

What a difference one hour makes! We've got a pretty notable change in conditions ahead of the men's pursuit. ????️????️????️



You can watch the men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TcxEhGvgYZ