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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было

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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было

biathlonworld.com

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта в рамках девятого этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 7,5 километра с двумя заездами на стрельбище начнется в 18:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями предпоследнего спринта сезона при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

20. Дарья Блашко

34. Валя Семеренко

47. Юлия Джима

81. Елена Пидгрушная

93. Анастасия Меркушина

Полный старт-лист спринта

Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?

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19:38. На этом наш онлайн завершается. Спасибо за внимание и любите биатлон!

19:37. Меркушина финишировала в топ-30

Анастасия показала 27-й результат, но через пару минут ее на одну позицию подвинет Луция Харватова.

Меркушина – третья украинка в очковой зоне сегодняшнего спринта. Юлия Джима замкнула топ-5, а Дарья Блашко стала 26-й.

19:33. В топ-8 после финиша Давидовой (она 10-я) сегодня изменений больше не будет:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было - изображение 1

Тириль Экхофф оформляет историческую шестую победу подряд в спринтах, а Юлия Джима в третьей гонке подряд попадает в цветочную церемонию!

19:31. Меркушина выбила 10 из 10!

Анастасия отправилась на последний круг с 22-м графиком (+53,9).

19:28. Давидова после промаха на стойке вернулась в гонку на 10-м месте. Шансы Джимы остаться в топ-5 заметно улучшились.

19:25. Меркушина закрыла все на лежке, Пидгрушная «застрелилась» на стойке

Анастасия после первого огневого рубежа занимает 33-е место (+31,7).

Елена после трех промахов убежала на финальный круг с 70-м графиком.

19:20. Чемпионка мира в спринте Маркета Давидова с поздним стартовым номером успешно отработала лежку – у чешки 7-й график (+9,0).

19:18. Пидгрушная зашла на круг штрафа после лежки

У Елены 42-й график (+43,6). Начало гонки явно неудовлетворительное…

19:12. Джима финишировала 5-й!

На последнем круге Юлия прогнозируемо теряла секунды относительно Экхофф и Херрманн, но из топ-6 не выпала.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было - изображение 2

19:08. Джима ворвалась в топ-10!

Юлия безупречно отработала и второй огневой рубеж. Юлия идет 6-й в 14 секундах от графика Вирер.

И это повод взглянуть на промежуточное положение после двух огневых рубежей:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было - изображение 3

19:04. Экхофф перебила график Вирер!

Очень похоже, что это шестая победа подряд для будущей обладательницы Кубка мира.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было - изображение 4

19:02. Валя Семеренко мажет и на стойке

С двумя кругами штрафа олимпийская чемпионка идет на 23-м месте (+1:18.7). Похоже, Семеренко сегодня в очковую зону не попадает.

19:00. Джима разбила все мишени на лежке

Но у Юлии скромный 15-й график (+22,3).

18:58. Экхофф с одним промахом на стойке вернулась на трассу на втором месте – норвежка проигрывает Вирер всего 2,1 секунды. Шестая победа кряду очень вероятна.

18:55. Блашко точна на стойке, Валя Семеренко промахнулась на лежке

Дарья перед последним кругом идет 9-й (+58,4), у Валентины 27-й промежуточный график (+52,1).

18:53. Экхофф захватывает лидерство после лежки! Норвежка ровно на 3 секунды улучшила график Бреза-Буше.

А так выглядит промежуточная ситуация в топ-10 после двух стрельб:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было - изображение 5

18:48. Блашко заработала круг штрафа на лежке

Украинка показывает лишь 15-й промежуточный результат с 50-секундным отставанием от Жюстин Бреза-Буше.

18:47. Вирер перебила график Херрманн на 3,6 секунды. Но в скоростном поединке на последнем круге итальянке будет сложно противостоять экс-лыжнице.

18:43. Херрманн закрывает 10 из 10! Это серьезный вызов для Экхофф.

18:40. Херрманн и Вирер успешно отработали лежку – +3,7 секунды в пользу действующей чемпионки Кубка мира. У Симон два круга штрафа.

18:35. Первые мгновения спринта. Ждем биатлонисток на стрельбище.

18:30. Гонка стартовала!

Под №1 на дистанцию убежала звездная немка Дениз Херрманн.

18:20. К слову, Экхофф досрочно выиграла Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

В общем зачете Кубка мира до вычета худших гонок преимущество норвежки над ближайшей преследовательницей составляет 80 очков.

18:10. Главный вопрос дня: а сможет ли Тириль Экхофф выиграть шестой (!) спринт подряд?

18:00. Добрый вечер! В Нове Место продолжается девятый этап Кубка мира – сегодня нас ждет спринт у женщин. Гонка начнется ровно через 30 минут. Оставайтесь с нами!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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