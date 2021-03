Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта в рамках девятого этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 7,5 километра с двумя заездами на стрельбище начнется в 18:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями предпоследнего спринта сезона при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

20. Дарья Блашко

34. Валя Семеренко

47. Юлия Джима

81. Елена Пидгрушная

93. Анастасия Меркушина

Полный старт-лист спринта

Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?

Онлайн

19:38. На этом наш онлайн завершается. Спасибо за внимание и любите биатлон!

19:37. Меркушина финишировала в топ-30

Анастасия показала 27-й результат, но через пару минут ее на одну позицию подвинет Луция Харватова.

Меркушина – третья украинка в очковой зоне сегодняшнего спринта. Юлия Джима замкнула топ-5, а Дарья Блашко стала 26-й.

19:33. В топ-8 после финиша Давидовой (она 10-я) сегодня изменений больше не будет:

Тириль Экхофф оформляет историческую шестую победу подряд в спринтах, а Юлия Джима в третьей гонке подряд попадает в цветочную церемонию!

19:31. Меркушина выбила 10 из 10!

Анастасия отправилась на последний круг с 22-м графиком (+53,9).

19:28. Давидова после промаха на стойке вернулась в гонку на 10-м месте. Шансы Джимы остаться в топ-5 заметно улучшились.

19:25. Меркушина закрыла все на лежке, Пидгрушная «застрелилась» на стойке

Анастасия после первого огневого рубежа занимает 33-е место (+31,7).

Елена после трех промахов убежала на финальный круг с 70-м графиком.

19:20. Чемпионка мира в спринте Маркета Давидова с поздним стартовым номером успешно отработала лежку – у чешки 7-й график (+9,0).

19:18. Пидгрушная зашла на круг штрафа после лежки

У Елены 42-й график (+43,6). Начало гонки явно неудовлетворительное…

19:12. Джима финишировала 5-й!

На последнем круге Юлия прогнозируемо теряла секунды относительно Экхофф и Херрманн, но из топ-6 не выпала.

19:08. Джима ворвалась в топ-10!

Юлия безупречно отработала и второй огневой рубеж. Юлия идет 6-й в 14 секундах от графика Вирер.

И это повод взглянуть на промежуточное положение после двух огневых рубежей:

19:04. Экхофф перебила график Вирер!

Очень похоже, что это шестая победа подряд для будущей обладательницы Кубка мира.

19:02. Валя Семеренко мажет и на стойке

С двумя кругами штрафа олимпийская чемпионка идет на 23-м месте (+1:18.7). Похоже, Семеренко сегодня в очковую зону не попадает.

19:00. Джима разбила все мишени на лежке

Но у Юлии скромный 15-й график (+22,3).

18:58. Экхофф с одним промахом на стойке вернулась на трассу на втором месте – норвежка проигрывает Вирер всего 2,1 секунды. Шестая победа кряду очень вероятна.

18:55. Блашко точна на стойке, Валя Семеренко промахнулась на лежке

Дарья перед последним кругом идет 9-й (+58,4), у Валентины 27-й промежуточный график (+52,1).

18:53. Экхофф захватывает лидерство после лежки! Норвежка ровно на 3 секунды улучшила график Бреза-Буше.

А так выглядит промежуточная ситуация в топ-10 после двух стрельб:

18:48. Блашко заработала круг штрафа на лежке

Украинка показывает лишь 15-й промежуточный результат с 50-секундным отставанием от Жюстин Бреза-Буше.

18:47. Вирер перебила график Херрманн на 3,6 секунды. Но в скоростном поединке на последнем круге итальянке будет сложно противостоять экс-лыжнице.

18:43. Херрманн закрывает 10 из 10! Это серьезный вызов для Экхофф.

18:40. Херрманн и Вирер успешно отработали лежку – +3,7 секунды в пользу действующей чемпионки Кубка мира. У Симон два круга штрафа.

18:35. Первые мгновения спринта. Ждем биатлонисток на стрельбище.

Last year, @skiverband's @DeniseHerrmann_ emerged victorious in the #NMNM21 sprint - so it seems only right that she's the first woman out of the start gate in today's sprint! ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/XgRvOsBytB — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021

18:30. Гонка стартовала!

Под №1 на дистанцию убежала звездная немка Дениз Херрманн.

18:20. К слову, Экхофф досрочно выиграла Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

В общем зачете Кубка мира до вычета худших гонок преимущество норвежки над ближайшей преследовательницей составляет 80 очков.

Sprint ???? in ???????? hands!



Johannes T. Boe has secured the Sprint Globe after yesterdays' men sprint - @TirilEckhoff has secured it even ahead of today's women sprint! ????



(There are 3 drop results for the Sprint Discipline Score this winter)



???? Thibaut/IBU | #nmnm21 | #biathlon pic.twitter.com/Go54qIVHdb — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021

18:10. Главный вопрос дня: а сможет ли Тириль Экхофф выиграть шестой (!) спринт подряд?

No matter what she does today, @TirilEckhoff has already secured the Discipline Globe in the sprint - but a good performance could help her make another step to the Total Score Globe! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/6UaM71WxkM — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021

18:00. Добрый вечер! В Нове Место продолжается девятый этап Кубка мира – сегодня нас ждет спринт у женщин. Гонка начнется ровно через 30 минут. Оставайтесь с нами!