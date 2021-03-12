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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Нове Место. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
biathlonworld.com
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта в рамках девятого этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 7,5 километра с двумя заездами на стрельбище начнется в 18:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями предпоследнего спринта сезона при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
20. Дарья Блашко
34. Валя Семеренко
47. Юлия Джима
81. Елена Пидгрушная
93. Анастасия Меркушина
Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
19:38. На этом наш онлайн завершается. Спасибо за внимание и любите биатлон!
19:37. Меркушина финишировала в топ-30
Анастасия показала 27-й результат, но через пару минут ее на одну позицию подвинет Луция Харватова.
Меркушина – третья украинка в очковой зоне сегодняшнего спринта. Юлия Джима замкнула топ-5, а Дарья Блашко стала 26-й.
19:33. В топ-8 после финиша Давидовой (она 10-я) сегодня изменений больше не будет:
Тириль Экхофф оформляет историческую шестую победу подряд в спринтах, а Юлия Джима в третьей гонке подряд попадает в цветочную церемонию!
19:31. Меркушина выбила 10 из 10!
Анастасия отправилась на последний круг с 22-м графиком (+53,9).
19:28. Давидова после промаха на стойке вернулась в гонку на 10-м месте. Шансы Джимы остаться в топ-5 заметно улучшились.
19:25. Меркушина закрыла все на лежке, Пидгрушная «застрелилась» на стойке
Анастасия после первого огневого рубежа занимает 33-е место (+31,7).
Елена после трех промахов убежала на финальный круг с 70-м графиком.
19:20. Чемпионка мира в спринте Маркета Давидова с поздним стартовым номером успешно отработала лежку – у чешки 7-й график (+9,0).
19:18. Пидгрушная зашла на круг штрафа после лежки
У Елены 42-й график (+43,6). Начало гонки явно неудовлетворительное…
19:12. Джима финишировала 5-й!
На последнем круге Юлия прогнозируемо теряла секунды относительно Экхофф и Херрманн, но из топ-6 не выпала.
19:08. Джима ворвалась в топ-10!
Юлия безупречно отработала и второй огневой рубеж. Юлия идет 6-й в 14 секундах от графика Вирер.
И это повод взглянуть на промежуточное положение после двух огневых рубежей:
19:04. Экхофф перебила график Вирер!
Очень похоже, что это шестая победа подряд для будущей обладательницы Кубка мира.
19:02. Валя Семеренко мажет и на стойке
С двумя кругами штрафа олимпийская чемпионка идет на 23-м месте (+1:18.7). Похоже, Семеренко сегодня в очковую зону не попадает.
19:00. Джима разбила все мишени на лежке
Но у Юлии скромный 15-й график (+22,3).
18:58. Экхофф с одним промахом на стойке вернулась на трассу на втором месте – норвежка проигрывает Вирер всего 2,1 секунды. Шестая победа кряду очень вероятна.
18:55. Блашко точна на стойке, Валя Семеренко промахнулась на лежке
Дарья перед последним кругом идет 9-й (+58,4), у Валентины 27-й промежуточный график (+52,1).
18:53. Экхофф захватывает лидерство после лежки! Норвежка ровно на 3 секунды улучшила график Бреза-Буше.
А так выглядит промежуточная ситуация в топ-10 после двух стрельб:
18:48. Блашко заработала круг штрафа на лежке
Украинка показывает лишь 15-й промежуточный результат с 50-секундным отставанием от Жюстин Бреза-Буше.
18:47. Вирер перебила график Херрманн на 3,6 секунды. Но в скоростном поединке на последнем круге итальянке будет сложно противостоять экс-лыжнице.
18:43. Херрманн закрывает 10 из 10! Это серьезный вызов для Экхофф.
18:40. Херрманн и Вирер успешно отработали лежку – +3,7 секунды в пользу действующей чемпионки Кубка мира. У Симон два круга штрафа.
18:35. Первые мгновения спринта. Ждем биатлонисток на стрельбище.
Last year, @skiverband's @DeniseHerrmann_ emerged victorious in the #NMNM21 sprint - so it seems only right that she's the first woman out of the start gate in today's sprint! ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/XgRvOsBytB— IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021
18:30. Гонка стартовала!
Под №1 на дистанцию убежала звездная немка Дениз Херрманн.
18:20. К слову, Экхофф досрочно выиграла Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.
В общем зачете Кубка мира до вычета худших гонок преимущество норвежки над ближайшей преследовательницей составляет 80 очков.
Sprint ???? in ???????? hands!— IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021
Johannes T. Boe has secured the Sprint Globe after yesterdays' men sprint - @TirilEckhoff has secured it even ahead of today's women sprint! ????
(There are 3 drop results for the Sprint Discipline Score this winter)
???? Thibaut/IBU | #nmnm21 | #biathlon pic.twitter.com/Go54qIVHdb
18:10. Главный вопрос дня: а сможет ли Тириль Экхофф выиграть шестой (!) спринт подряд?
No matter what she does today, @TirilEckhoff has already secured the Discipline Globe in the sprint - but a good performance could help her make another step to the Total Score Globe! ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/6UaM71WxkM— IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021
18:00. Добрый вечер! В Нове Место продолжается девятый этап Кубка мира – сегодня нас ждет спринт у женщин. Гонка начнется ровно через 30 минут. Оставайтесь с нами!
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