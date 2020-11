Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первого в сезоне спринта на этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). В 11:30 по киевскому времени мужчины во главе с лидером Кубка мира Йоханнесом Бё выйдут на старт 10-километровой гонки с двумя огневыми рубежами.

Следить за всеми событиями спринта вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинских биатлонистов:

18. Дмитрий Пидручный

49. Артем Прима

61. Богдан Цымбал

65. Руслан Ткаленко

85. Тарас Лесюк

Полный старт-лист спринта в Контиолахти

Онлайн

12:31. Лесюк дважды ошибся на стойке

Тарас покинул стрельбище на 57-м месте, а это значит, что сегодня ни один украинец не попадет в очковую зону. Тотальный провал.

12:29. Лесюк на отсечке 6,0 км опустился на 42-е место. Нужна идеальная стойка – иначе очковой зоны не будет.

12:26. 50 биатлонистов завершили спринт:

Где же Дмитрий Пидручный и Артем Прима? Скажем так – в топ-40 вы их не найдете.

12:24. Ткаленко мажет на стойке

С тремя промахами Руслан вернулся на трассу на промежуточном 54-м месте. Хорошо, что гонки преследования на первом этапе не будет – в неё Ткаленко точно не попал бы.

12:23. Лесюк точен на лежке!

Ура! Дождались мы чистого огневого рубежа. Тарас замыкает топ-30 (+45,8).

12:22. Мартин Понсилуома врывается в топ-3! Два шведа сегодня будут на подиуме. Вот это да.

12:20. Цымбал не закрыл еще две мишени на стойке

Богдан с 600 метрами штрафа сегодня будет бороться за попадание в топ-90.

12:18. А вот и нет! Ветле-Сьястад Кристиансен развил сумасшедшую скорость на последнем круге и потеснил Якова Фака на четвертое место.

12:17. 40 биатлонистов завершили гонку. Очень сомнительно, что тройка лидеров изменится.

Quite a number of clean shooting performances today - including Johannes Thingnes Boe who has got a sizeable lead over the field right now. Will it be victory number 49 for the @NSSF_Biathlon star? ????#KON20 @KlahtiBiathlon



Find out on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Uct3kS7qke — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

12:14. Прима не закрыл одну мишень на стойке

Артем идет на 41-м месте (+2:20.1) с нулевыми шансами на очковую зону.

12:12. Ткаленко – два промаха на лежке

Это становится неприятной тенденцией. Руслан после первой стрельбы за пределами топ-60.

12:10. Цымбал дважды мажет на лежке

Не идет сегодня стрельба у украинцев…Богдан вышел с рубежа с 54-м графиком (+1:20.0).

12:09. Стурла Холм Легрейд заехал на круг штрафа на стойке. Норвежец теряет желтую майку – теперь в этом нет никаких сомнений.

12:08. А это ситуация на финише:

Дмитрий Пидручный с тремя кругами штрафа уже не входит в топ-20, а ведь еще 80 биатлонистов не показали результат.

12:06. 50 биатлонистов уже отметились на лежке:

Отмечаем точную стрельбу вчерашнего медалиста Эрика Лессера.

12:04. Прима заехал на два круга штрафа на лежке

Артем после первого огневого рубежа показывает 47-й график (+1:33.2).

12:02. Йоханнес Бё финишировал с 44-секундным преимуществом над Самуэльссоном. Первая в сезоне победа для рыжеволосого норвежца.

12:01. Чемпион индивидуальной гонки Стурла Холм Легрейд отказывается промахиваться на стрельбе. С чистой лежкой он идет на 12-м промежуточном месте (+23,5).

12:00. Ситуация в гонке после второй стрельбы:

11:57. Пидручный завалил стойку…

Три промаха у Дмитрия. Катастрофа, что еще сказать.

11:55. У Кантена Фийона-Майе также 10 из 10 на стрельбе. Но француз почти на 40 секунд медленнее Бё-младшего.

11:53. Йоханнес Бё легко разбил все мишени на стойке. Никакой интриги сегодня не будет.

11:51. Пытаемся найти соперника для Йоханнеса Бё. Пока на эту роль больше остальных претендует Эмильен Жаклен. После лежки француз проигрывает гегемону Кубка мира всего 6,4 секунды.

11:50. 20 биатлонистов прошли лежку.

Пидручный, несмотря на чистую стрельбу, идет лишь на 11-м месте (+29,4).

11:48. Пидручный – есть пять точных выстрелов на лежке!

Но Дмитрий проигрывает Бё-младшему уже 30 секунд.

11:45. Йоханнес Бё с одним габаритом расстрелял все мишени на стойке и захватил лидерство! Этого стоило ожидать.

11:42. Пидручный на отсечке 1,6 км проиграл Самуэльссону 10,7 секунды. Это 12-й график.

11:40. Йоханнес Бё на разгоне неожиданно медленнее Себастьяна Самуэльссона. Впрочем, швед уже однажды промахнулся на лежке.

11:39. Дмитрий Пидручный стартовал под №18. Посмотрим, сможет ли лидер сборной Украины реабилитироваться за лишь 73-е место в индивидуальной гонке.

11:33. Йоханнес Бё на пристрелке. Сегодня он попытается вернуть в свои руки желтую майку. Прошлогодний триумфатор Кубка мира стартует под №13.

Many expected a @NSSF_Biathlon victory yesterday but they probably expected the surname Boe, not Laegreid. Who will be starting in yellow and dark blue (dark blue for best athlete under 25!) ????????



Who will prevail in today's sprint?



Watch it live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/pLxaSa3Q0G — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

11:30. Гонка стартовала!

Спринт начинает россиянин Матвей Елисеев.

Дмитрия Пидручного ждем на трассе ровно через 9 минут.

11:25. Сегодня в Контиолахти чуть холоднее и заметно ветреней, чем вчера. До старта спринта 5 минут!

About 20 minutes to go until the men’s sprint starts. ⏰ It’s colder (-3.5 degrees) and the flags are moving faster (wind: 7 km/h) than yesterday.

___#KON20 #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/wd51EAJShk — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

11:20. Что происходило в спринтах в прошлом сезоне?

А обладателем малого хрустального глобуса стал Мартен Фуркад. Йоханнес Бё пропустил два этапа и занял в этом зачете только третье место:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 360 очков

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 324

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 323

4. Тарье Бё (Норвегия) – 307

5. Симон Дестье (Франция) – 284

11:10. Первая гонка сезона у мужчин завершилась большой сенсацией .

Индивидуалку на 20 километров выиграл норвежский дебютант Стурла Холм Легрейд, который сегодня выйдет на старт с желтой майкой лидера общего зачета.

11:00. Доброе утро! UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на спринте в Контиолахти. Гонка начнется через 30 минут. Оставайтесь с нами!