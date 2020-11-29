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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE

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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первого в сезоне спринта на этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). В 11:30 по киевскому времени мужчины во главе с лидером Кубка мира Йоханнесом Бё выйдут на старт 10-километровой гонки с двумя огневыми рубежами.

Следить за всеми событиями спринта вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинских биатлонистов:

18. Дмитрий Пидручный

49. Артем Прима

61. Богдан Цымбал

65. Руслан Ткаленко

85. Тарас Лесюк

Полный старт-лист спринта в Контиолахти

Онлайн

12:31. Лесюк дважды ошибся на стойке

Тарас покинул стрельбище на 57-м месте, а это значит, что сегодня ни один украинец не попадет в очковую зону. Тотальный провал.

12:29. Лесюк на отсечке 6,0 км опустился на 42-е место. Нужна идеальная стойка – иначе очковой зоны не будет.

12:26. 50 биатлонистов завершили спринт:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE - изображение 1

Где же Дмитрий Пидручный и Артем Прима? Скажем так – в топ-40 вы их не найдете.

12:24. Ткаленко мажет на стойке

С тремя промахами Руслан вернулся на трассу на промежуточном 54-м месте. Хорошо, что гонки преследования на первом этапе не будет – в неё Ткаленко точно не попал бы.

12:23. Лесюк точен на лежке!

Ура! Дождались мы чистого огневого рубежа. Тарас замыкает топ-30 (+45,8).

12:22. Мартин Понсилуома врывается в топ-3! Два шведа сегодня будут на подиуме. Вот это да.

12:20. Цымбал не закрыл еще две мишени на стойке

Богдан с 600 метрами штрафа сегодня будет бороться за попадание в топ-90.

12:18. А вот и нет! Ветле-Сьястад Кристиансен развил сумасшедшую скорость на последнем круге и потеснил Якова Фака на четвертое место.

12:17. 40 биатлонистов завершили гонку. Очень сомнительно, что тройка лидеров изменится.

12:14. Прима не закрыл одну мишень на стойке

Артем идет на 41-м месте (+2:20.1) с нулевыми шансами на очковую зону.

12:12. Ткаленко – два промаха на лежке

Это становится неприятной тенденцией. Руслан после первой стрельбы за пределами топ-60.

12:10. Цымбал дважды мажет на лежке

Не идет сегодня стрельба у украинцев…Богдан вышел с рубежа с 54-м графиком (+1:20.0).

12:09. Стурла Холм Легрейд заехал на круг штрафа на стойке. Норвежец теряет желтую майку – теперь в этом нет никаких сомнений.

12:08. А это ситуация на финише:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE - изображение 2

Дмитрий Пидручный с тремя кругами штрафа уже не входит в топ-20, а ведь еще 80 биатлонистов не показали результат.

12:06. 50 биатлонистов уже отметились на лежке:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE - изображение 3

Отмечаем точную стрельбу вчерашнего медалиста Эрика Лессера.

12:04. Прима заехал на два круга штрафа на лежке

Артем после первого огневого рубежа показывает 47-й график (+1:33.2).

12:02. Йоханнес Бё финишировал с 44-секундным преимуществом над Самуэльссоном. Первая в сезоне победа для рыжеволосого норвежца.

12:01. Чемпион индивидуальной гонки Стурла Холм Легрейд отказывается промахиваться на стрельбе. С чистой лежкой он идет на 12-м промежуточном месте (+23,5).

12:00. Ситуация в гонке после второй стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE - изображение 4

11:57. Пидручный завалил стойку…

Три промаха у Дмитрия. Катастрофа, что еще сказать.

11:55. У Кантена Фийона-Майе также 10 из 10 на стрельбе. Но француз почти на 40 секунд медленнее Бё-младшего.

11:53. Йоханнес Бё легко разбил все мишени на стойке. Никакой интриги сегодня не будет.

11:51. Пытаемся найти соперника для Йоханнеса Бё. Пока на эту роль больше остальных претендует Эмильен Жаклен. После лежки француз проигрывает гегемону Кубка мира всего 6,4 секунды.

11:50. 20 биатлонистов прошли лежку.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. LIVE - изображение 5

Пидручный, несмотря на чистую стрельбу, идет лишь на 11-м месте (+29,4).

11:48. Пидручный – есть пять точных выстрелов на лежке!

Но Дмитрий проигрывает Бё-младшему уже 30 секунд.

11:45. Йоханнес Бё с одним габаритом расстрелял все мишени на стойке и захватил лидерство! Этого стоило ожидать.

11:42. Пидручный на отсечке 1,6 км проиграл Самуэльссону 10,7 секунды. Это 12-й график.

11:40. Йоханнес Бё на разгоне неожиданно медленнее Себастьяна Самуэльссона. Впрочем, швед уже однажды промахнулся на лежке.

11:39. Дмитрий Пидручный стартовал под №18. Посмотрим, сможет ли лидер сборной Украины реабилитироваться за лишь 73-е место в индивидуальной гонке.

11:33. Йоханнес Бё на пристрелке. Сегодня он попытается вернуть в свои руки желтую майку. Прошлогодний триумфатор Кубка мира стартует под №13.

11:30. Гонка стартовала!

Спринт начинает россиянин Матвей Елисеев.

Дмитрия Пидручного ждем на трассе ровно через 9 минут.

11:25. Сегодня в Контиолахти чуть холоднее и заметно ветреней, чем вчера. До старта спринта 5 минут!

11:20. Что происходило в спринтах в прошлом сезоне?

А обладателем малого хрустального глобуса стал Мартен Фуркад. Йоханнес Бё пропустил два этапа и занял в этом зачете только третье место:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 360 очков

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 324

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 323

4. Тарье Бё (Норвегия) – 307

5. Симон Дестье (Франция) – 284

11:10. Первая гонка сезона у мужчин завершилась большой сенсацией.

Индивидуалку на 20 километров выиграл норвежский дебютант Стурла Холм Легрейд, который сегодня выйдет на старт с желтой майкой лидера общего зачета.

11:00. Доброе утро! UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на спринте в Контиолахти. Гонка начнется через 30 минут. Оставайтесь с нами!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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