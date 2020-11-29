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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Контиолахти. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Контиолахти. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на первом этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). Доротея Вирер и компания начнут гонку на 7,5 километра с двумя стрельбами в 14:40 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Также вашему вниманию календарь гонок Кубка мира в сезоне 2020-2021.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

9. Юлия Джима

22. Валя Семеренко

44. Елена Пидгрушная

81. Вита Семеренко

93. Дарья Блашко

Полный старт-лист спринта

Онлайн

14:30. Доротея Вирер и Дениз Херрманн вчера блистали в индивидуальной гонке. Сегодня IBU также ждет от них высоких результатов.

14:20. Пару часов назад первый спринт сезона пробежали мужчины. Гонку ожидаемо выиграл Йоханнес Бё, а украинцы не попали даже в топ-50.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиолахти. Как это было

14:10. Добрый день! Большой биатлонный уик-энд в Контиолахти продолжается! Ровно через 30 минут начнется первый спринт сезона у женщины. Следите за гонкой вместе с нами!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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