Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Контиолахти. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на первом этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). Доротея Вирер и компания начнут гонку на 7,5 километра с двумя стрельбами в 14:40 по киевскому времени.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Также вашему вниманию календарь гонок Кубка мира в сезоне 2020-2021.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

9. Юлия Джима

22. Валя Семеренко

44. Елена Пидгрушная

81. Вита Семеренко

93. Дарья Блашко

Полный старт-лист спринта

Онлайн

14:30. Доротея Вирер и Дениз Херрманн вчера блистали в индивидуальной гонке. Сегодня IBU также ждет от них высоких результатов.

Yesterday, @DeniseHerrmann_ and Dorothea Wierer were only separated by 0.8 s when all was said and done. Will they be the center of attention again or can Sprint World Champion Marte Olsbu Roeiseland spoil their party?



Watch the women's sprint LIVE on https://t.co/BdsW6MmDtA pic.twitter.com/KnBuTnB63E