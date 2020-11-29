Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Контиолахти. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на первом этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). Доротея Вирер и компания начнут гонку на 7,5 километра с двумя стрельбами в 14:40 по киевскому времени.
Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
14:30. Доротея Вирер и Дениз Херрманн вчера блистали в индивидуальной гонке. Сегодня IBU также ждет от них высоких результатов.
Yesterday, @DeniseHerrmann_ and Dorothea Wierer were only separated by 0.8 s when all was said and done. Will they be the center of attention again or can Sprint World Champion Marte Olsbu Roeiseland spoil their party?