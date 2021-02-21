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Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Мужской масс-старт в Поклюке. Как это было
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UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гонка на 15 километров с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 13:30 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями заключительной гонки чемпионата мира при участии Артема Примы вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов
16. Артем Прима
Кульминация сезона. Где смотреть гонки чемпионата мира в Поклюке?
Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
16:58. Вот и закончился чемпионат мира в Поклюке…UA-Футбол благодарит всех, кто вместе с нами следил за главным стартом сезона. До новых встреч!
16:56. Топ-10 масс-старта на чемпионате мира в Поклюке:
16:54. Прима финишировал 21-м
Артем не смог повторить прошлогоднее 20-е место в Антхольце. Украинец в первой половине гонки держался в топ-10, но три промаха на финальной стрельбе испортили итоговый результат.
16:53. Стурла Легрейд – чемпион мира в масс-старте!
Молодой норвежец на дебютном чемпионате мира завоевал 4 золотых медали. Просто фантастика!
Йоханнес Дале в битве с Кантеном Фийоном-Майе завоевал серебро, француз заканчивает чемпионат мира с бронзой.
16:50. За 2100 метров до финиша в победе Легрейда уже нет никаких сомнений. А вот дальше все очень интересно – Фийон-Майе и Дале добрали и прошли ветеранов Фака и Эдера.
16:48. Прима «застрелился» на последней стрельбе
Артем заработал три круга штрафа и откатился на 20-е место.
16:46. Решающая стрельба!
Легрейд ушел на круг штрафа, но Фак и Эдер также мажут по разу. Это четвертое золото для норвежца!
16:42. Только три биатлониста еще не промахивались на стрельбище – Легрейд, Фак и Эдер!
Laegreid, Fak and Eder remain with a clean slate in the mass start - will they also be able to make it through the last standing shooting unscathed? ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/2vnStfzcaf— IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021
16:40. Топ-10 после третьей стрельбы.
Йоханнес Бё на стойке заработал 300 метров штрафа и откатился на 14-е место.
16:38. У Примы еще один круг штрафа
Артем на стойке закрыл только 4 мишени из 5 и вернулся в гонку на 13-м месте (+59,0).
16:36. Легрейд и Фак задают темп в масс-старте.
Great shooting from Jakov Fak and Sturla Holm Laegreid to keep the lead after the prone. ????— IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021
But disaster struck for Emilien Jacquelin ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/LBIbkhCe40
16:32. Топ-10 после второй стрельбы:
Тем временем Йоханнес Бё уже 11-й, а Эмильен Жаклен с пятью (!) промахами на второй стрельбе мгновенно упал на последнее место.
16:30. Прима ушел на круг штрафа
Артем, несмотря на промах, занимает 8-е место (+25,0).
16:28. Норвежец Легрейд – главный герой первой стрельбы.
14 athletes remain clean in the first prone - with Sturla Holm Laegreid leading the way ahead of @hoferluki and @jakov_fak ????https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/ex7lyRy3lK— IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021
16:25. Смотрим на топ-10 после первой стрельбы:
Йоханнес Бё с двумя промахами сенсационно идет лишь 27-м. Норвежец проигрывает лидерам более 40 секунд.
16:23. Прима ворвался в топ-6!
Артем с прекрасной скорострельностью разбил все мишени на лежке и закрепился в лидирующей группе. Отличное начало гонки от украинца!
16:20. В Поклюке в последний раз прозвучал выстрел пистолета:
The last competition of the World Championships in @BiatlonPokljuka is underway????https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/gnAMiFqQhp— IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021
16:15. Гонка стартовала!
Артем Прима и еще 29 биатлонистов бросились в бой за медалями чемпионата мира.
16:05. В борьбе за малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов пока впереди Тарье Бё (137 очков). Следом за норвежцем идут младший брат Йоханнес (132), Арнд Пайффер (130) и Кантен Фийон Майе (117).
The best 30 men of the World Championships and this winter will battle it out for the last three medals in @BiatlonPokljuka ???? This one should be thrilling!https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/MQvHNtZkTG— IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021
15:55. Исторически в масс-стартах доминируют представители Норвегии и Франции – 12 золотых медалей из 18. Йоханнес Бё в статусе действующего чемпиона этой дисциплины сегодня попытается стать вторым трехкратным обладателем золота в масс-старте после Рафаэля Пуаре. Пока же лидер Кубка мира находится на одном уровне с Уле-Эйнаром Бьорндаленом и Эмилем Хегле Свендсеном.
15:45. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона. Подходит к завершению чемпионат мира в Поклюке. Без ответа остался лишь один вопрос – кто же станет чемпионом мира среди мужчин в масс-старте? Ровно через 30 минут Йоханнес Бё и компания начнут определять обладателей последнего комплекта медалей.
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