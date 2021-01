Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Антхольце. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской классической эстафеты в рамках седьмого Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка с четырьмя этапами по 7,5 км стартует в 16:05 по киевскому времени.

Состав сборной Украины:

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитрий Пидручный

9-3. Артем Тищенко

9-4. Антон Дудченко

17:25. Что ж, на сегодня все. UA-Футбол благодарит всех за внимание. Оставайтесь с нами и до новых встреч!

17:23. Топ-10 эстафеты в Антхольце:

17:22. Украина финишировала на 8-м месте

Наши парни сегодня слишком часто мазали на стрельбище, чтобы рассчитывать на повторение результата в Оберхофе, когда команда заняла шестое место.

17:21. Франция – победитель эстафеты в Антхольце!

Эмильен Жаклен в великолепном стиле разобрался с Йоханнесом Бё!

А в битве за бронзу россиянин Латыпов переиграл немца Долля.

17:18. Жаклен отыграл у Бё-младшего 4 секунды! Неужели судьба победы будет решена в финишном створе?

17:16. Дудченко взял два допа на стойке

Украина потеряла шансы на шестое место и теперь будет бороться с Финляндией за седьмое место.

17:15. Решающая стрельба!

Йоханнес Бё на стойке использовал один доп и ушел первым на финальный круг. Эмильен Жаклен – 5 из 5! Долль и Латыпов одновременно ушли на последний круг в поединке за бронзу.

17:11. Перед финальной стрельбой ситуация в топ-10 следующая:

17:09. Дудченко обошелся без промахов на лежке

Но Украина в борьбе за шестое место пропустила Австрию.

17:08. Германия, Россия, Франция и Норвегия одновременно прибыли на предпоследнюю стрельбу.

Йоханнес Бё и Латыпов – 5 из 5. Жаклен и Долль взяли по одному допу.

17:02. Тищенко сохранил Украину на 6-м месте

Артем на своем этапе использовал всего один дополнительный патрон, но ожидаемо слабо пробежал последний круг. Антон Дудченко уже на дистанции.

Топ-8 после третьего этапа:

16:58. Логинов заработал круг штрафа на стойке, чем моментально воспользовался француз Симон Дестье. Норвегия замыкает топ-5 с 22-секундным отставанием от лидера.

16:56. Тищенко совершил один промах на стойке

Украина опустилась на 6-е место с 15-секундным отрывом от Финляндии.

16:51. Россия после пятой стрельбы на 18 секунд опережает Германию и Францию. Норвегия пока 6-я (+40,1).

16:50. Тищенко блестяще отработал лежку!

Артем снова опередил Тарье Бё. Украина замыкает топ-5 с 36-секундным отставанием от команды России.

16:46. Россия неожиданно лидирует в эстафете. А братьям Бё снова придется вытаскивать Норвегию на подиум.

16:42. Украина замыкает топ-5 на экваторе эстафеты

У наших парней после этапов Примы и Пидручного уже пять дополнительных патронов. Теперь в бой бросается Артем Тищенко.

А топ-8 после второго этапа выглядит так:

16:39. У Норвегии круг штрафа! Главные фавориты эстафеты опустились на 9-е место. А неожиданным лидером гонки стала команда Италии.

16:38. Пидручный теряет время на стойке

Дмитрий использовал три дополнительных патрона и опустился на 6-е место.

16:36. На отсечке 12,2 км Пидручный добрал группу лидеров. Впереди стойка.

16:33. Россия благодаря Матвею Елисееву захватила лидерство, но Германия и Норвегия совсем близко. Франция с Кантеном Фийоном-Майе после третьей стрельбы замыкает топ-5.

16:31. У Пидручного 5 из 5 на лежке!

Украина теперь четвертая и проигрывает лидерам меньшее 9 секунд.

16:27. Стурла Легрейд ожидаемо вывел Норвегию в лидеры гонки, но создать серьезный отрыв вице-лидеру Кубка мира не удалось.

16:23. Прима передал эстафету на шестом месте

Отличный старт командной гонки для сборной Украины. Посмотрим, сможет ли Дмитрий Пидручный подтянуться к лидерам.

Топ-10 после первого этапа:

16:20. Россия, Германия и Норвегия в топ-3 после стойки. Тем временем Швеция «усилиями» Пеппы Фемлинга на первом этапе зашла на три круга штрафа и уже проигрывает лидерам 2,5 минуты.

16:18. Прима мажет последним выстрелом

Артем опустился на 7-е место (+20,5).

16:16. Хайлайты первой стрельбы:

16:13. Германия, Россия и Австрия возглавили гонку после лежки. А вот Норвегия после неудачи Стурлы Легрейда (два допа) пока идет только 13-й с 20-секундным отставанием.

16:11. Прима ушел со стрельбища четвертым!

Артем взял один доп, но за счет хорошей скорострельности ворвался в группу лидеров.

16:08. Старт гонки. Через пару минут биатлонисты подъедут к стрельбищу.

16:05. Гонка стартовала!

Украину на первом этапе эстафеты представляет Артем Прима.

15:55. Сегодня четвертая эстафета сезона. В Контиолахти выиграли норвежцы, в Хохфильцене первыми стали шведы, а в Оберхофе наступило время Франции.

15:45. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра выставил на гонку так называемый убегающий состав эстафеты с Артемом Примой на первом этапе и Дмитрием Пидручным на втором. Третий отрезок гонки побежит Артем Тищенко, а вчерашний герой индивидуальной гонки Антон Дудченко отработает финальный этап эстафеты.

15:35. Биатлон возвращается на UA-Футбол! Настало время второй гонки субботы на этапе Кубка мира в Антхольце – ровно через 30 минут мужчины отправятся на старт эстафеты. Болеем вместе за Украину!