Антхольц. Россиянки побеждают в женской эстафете, Украина - восьмая

Сегодня, 24 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась женская эстафетная гонка.

Победу в заезде одержали россиянки, серебро у немок, а ТОП 3 замкнули французские спортсменки.

Что касается украинок, то Вита Семеренко свой этап прошла ходом не быстро. Использовав на каждом огневом рубеже по одному дополнительному патрону, украинка передала эстафету на 7 позиции с отставанием в 47 секунд.

Юлия Джима в среднем темпе на лыжне провела свою гонку, а вот на огневых рубежах снова был ужас - без штрафных кругов, но 5 дополнительных на две стрельбы - это все же многовато. Неплохой последний круг и передача на 7 месте с отставанием в 47 секунд.

Валя Семеренко ходом тоже не удивляла. Три дополнительных на рубежах, откровенно провальный последний круг и передача эстафетной палочки на 8 месте с отставанием в 1 минуту 31 секунду.

Елена Пидгрушная чисто прошла обе стрельбы, хорошо прошла последний круг и сумела удержать для нас восьмое место.

Кубок мира 2020/2021. Антхольц

Эстафета

Женщины

1. россия (0 + 9)

2. Германия (0 + 6) (+11,0с.)

3. Франция (1 + 9) (+21,2с.)

.

.

.

8. Украина (0 + 10) (+1.09,9с.)

Вита Семеренко (0 + 1, 0 + 1) (+47,1с.)

Юлия Джима (0 + 2; 0 + 3) (+47,6с.)

Валя Семеренко (0 + 1, 0 + 2) (+1.31.1с.)

Елена Пидгрушная (0 + 0, 0 + 0)