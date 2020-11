Пять уроков этапа Кубка мира в Контиолахти (I)

Новый сезон Кубка мира начался там же, где по приказу пандемии завершился предыдущий – на востоке Финляндии в Контиолахти. На трибунах по-прежнему нет болельщиков, все вокруг в защитных масках, а церемонии награждения биатлонисты теперь проводят самостоятельно, дабы минимизировать риск заражения. Но самое главное, что биатлон вернулся, пусть и коронавирус может в любой момент испортить праздник.

Первый из двух запланированных этапов в Контиолахти по формату слабо напоминал традиционные премьерные уик-энды сезона. Вместо классических эстафет в IBU решили открыть Кубок мира личными гонками – индивидуалками и спринтам. Ниже – главные уроки того, что произошло на выходных.

Украинцы провели этап хуже Литвы и Бельгии

«Мужская сборная Украины может сегодня бороться за топ-5 Кубка наций».

Этот оптимистичный прогноз президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сделал за сутки до старта сезона в Кубке мира. Гонки в Контиолахти вернули Брынзака и других оптимистов в суровую реальность – команда Юрая Санитры с одним единственным попаданием в очковую зону идет в командном зачете на 16-м месте, находясь в одной компании с такими «грандами» мирового биатлона как Литва, Бельгия, Болгария и Эстония.

Только Артем Прима избежал полного фиаско на старте сезона – черниговчанин в индивидуальной гонке после двух промахов на лежке собрался и выдал 15 точных выстрелов подряд, что позволило ему занять 27-е место при 38-м ходе на лыжне. Больше украинцы в очковую зону в Контиолахти не попадали…Более того, если бы на первом этапе Кубка мира была связка спринт+преследование, то в пасьюте лучший среди украинцев стартовал бы лишь с 57-й позиции.

Дмитрий Пидручный решил не изменять себе и в очередной раз завалил открытие сезона. Смотрим первые личные гонки Пидручного за последние 4 года – 75-е место в спринте в Эстерсунде 2017-2018, 58-й и 40-й в спринте и преследовании в Поклюке 2018-2019, 64-й в спринте и 20-й в индивидуальной гонке в Эстерсунде в прошлом сезоне и вот теперь 73-е место в индивидуалке и 57-е место в спринте в Контиолахти. По лыжному ходу Пидручный на первом этапе проиграл даже Богдану Цымбалу, а на стрельбе в двух гонках не закрыл 8 мишеней из 30. Кажется, наш чемпион мира еще никогда так плохо не начинал сезон.

Что еще сказать об украинцах? Выделим разве что неплохую скорострельность Руслана Ткаленко, который обе гонки завершил в топ-10. Но 76% заставляют задуматься о значимости этого достижения.

Украинки по-прежнему страдают от нестабильности

На фоне мучений мужской команды в Контиолахти два попадания в топ-10 у женщин выглядят гораздо оптимистичней, но в целом картина также не особо радует. Трижды украинки заезжали в хорошие очки – и трижды чередовали успешные гонки с откровенно неудачными.

Юлия Джима в любимой индивидуальной гонке вновь закрыла все 20 мишеней, но если в прошлом году аналогичная стрельба в Эстерсунде принесла ей второе место, то теперь киевлянка стала лишь 10-й при 42-м лыжном ходе (+2:33 по отношению к Марте Олсбю Ройселанд) и 40-секундном проигрыше на рубеже относительно самых скоростных стрелков. Спринт обернулся для Джимы провалом – два круга штрафа при все таком же посредственном лыжном ходе привели к грустному 60-му месту.

По аналогичному сценарию открыла сезон и Елена Пидгрушная, только ее лучшая гонка закономерно припала на спринт, а не на индивидуалку (61-е место с четырьмя минутами штрафа). В свои 33 капитан сборной Украины по-прежнему остается одной из лучших в мире, когда речь заходит о грамотном распределении сил на короткой дистанции. Финальный круг спринта Пидгрушная прошла практически в одни ноги с Олсбю Ройселанд и Херрманн, что позволило ей с 14-го места прорваться в топ-10.

Как не удивительно, но ближе остальных к обретению «правильной» стабильности подобралась Дарья Блашко. После 25-го места в индивидуальной гонке натурализованная украинка шла 4-й на экваторе спринта, однако два промаха на стойке отбросили ее на 50-е место.

Сестры Семеренко к старту сезона не готовы – Вита на первом этапе выше 58-го места не поднималась, а Валя даже на свежих ногах после пропуска индивидуальной гонки при всего одном промахе не смогла заехать в очковую зону в спринте.

Йоханнес Бё слишком силен – IBU может заранее отправить ему Кубок мира

С уходом Мартена Фуркада на пенсию Йоханнес Бё стал полноправным королем Кубка мира. Да и сам норвежец не скрывает, что психологически ему стало намного комфортней. Ему больше не нужно делить славу с Фуркадом – теперь Йоханнес и главная звезда, и самый титулованный биатлонист современности.

Johannes Thingnes Boe is back in yellow after winning today's men's sprint. ???? ????Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon ???????? ???? @SebbeSamuelsson @SwedenBiathlon ???????? ???? @MartinPonsi @SwedenBiathlon ???????? You can rewatch the #KON20 men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/PP9f6Tk8fO

В Контиолахти Йоханнес подтвердил то, в чем и так не было сомнений. Он самый быстрый, он самый точный и он самый стабильный биатлонист мира. При таком раскладе нет смысла даже заикаться о борьбе за Кубок мира – Бё-младший легко оформит хет-трик и сделает это задолго до конца сезона.

А что же конкуренты? Кантена Фийона Майе многие называют основным раздражителем Йоханнеса Бё, но в двух гонках в Контиолахти француз даже при практически безупречной стрельбе ногами проиграл лидеру Кубка мира две минуты. У еще одного мушкетера Эмильена Жаклена порядок с функциональной готовностью, однако на рубеже он не так надежен – чемпион мира в преследовании с двумя промахами в каждой гонке уже отстает от Бё-младшего почти на 50 очков. Вторым в Кубке мира неожиданно идет Себастьян Самуэльссон, но вопрос в том, готов ли швед перескочить через несколько ступенек, ведь на его счету еще нет ни одного сезона даже в топ-20 Кубка мира.

Доминирование Йоханнеса Бё идентично той гегемонии, которую организовал в Формуле-1 новоиспеченный семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Все понимают, кто будет на финише первым – зачем искусственно создавать интригу там, где ее не существует.

Шведки готовы бросить вызов Норвегии

Марте Олсбю Ройселанд и Тириль Экхофф в прошлом сезоне выиграли для Норвегии 10 из 21 личных гонок и не проиграли ни одной из шести эстафет. Этап в Контиолахти показал, что норвежкам не стоит рассчитывать на продолжение этой истории.

Два первых места в общем зачете Кубка мира прямо сейчас занимают шведки. Более того, в топ-11 биатлонная «Тре крунур» представлена сразу пятью спортсменками. Шведки в Контиолахти показали какой-то заоблачный уровень командной работы – в индивидуальной гонке Ханна Эберг заняла 7-е место, но стала лишь четвертой в своей команде, а в спринте помимо Эберг в топ-5 попали открытие этапа Джоанна Скоттхайм и Мона Брурссон. А ведь есть еще Эльвира Карин Эберг, которая обе гонки в Финляндии завершила в топ-5 по лыжному ходу, вот только на рубежах у нее пока не так все хорошо, как у старшей сестры Ханны.

The strong start for Team Sweden continues - @hannaaaoberg grabs the @KlahtiBiathlon sprint in dominant fashion. ???? ???? Hanna Oeberg @SwedenBiathlon ???????? ???? Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon ???????? ???? Karolina Knotten @NSSF_Biathlon ???????? Rewatch the race: https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RTqHDs0WIP

Неужели переход в биатлон олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон так повлиял на шведскую сборную? Если так пойдет и дальше, то суперлыжница нескоро дебютирует в Кубке мира – у нее просто не будет шансов выиграть конкуренцию у сестер Эберг и компании.

Всего за две гонки Швеция в Кубке наций оторвалась от конкурентов на 99 очков. Норвегия пока идет третьей – посмотрим, чем Олсбю-Ройселанд и Экхофф ответят дерзким соседям на втором этапе в Контиолахти.

Ханна Эберг – фаворит Кубка мира

Возможно, еще слишком рано делать такие выводы, но Ханна Эберг настолько мощно ворвалась в новый сезон, что просто не оставляет нам другого выбора.

Пока уже немолодая Доротея Вирер испытывает ощутимый дефицит скорости, а Дениз Херрманн, Марте Олсбю-Ройселанд и особенно Тириль Экхофф находятся в поисках своей лучшей стрельбы, Эберг-старшая в Контиолахти была пугающе сильна как на лыжне, так и на огневых рубежах.

It's been a fantastic sprint Sunday here in @KlahtiBiathlon - and many congratulations to the Top 6 women of the day. ????????????????



You can rewatch the entire competition on: https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tsFnEGj7PP