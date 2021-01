Джима напоминает о себе, Норвегия снова штампует хет-трики и другие итоги Кубка мира в Оберхофе

Джима провела лучший этап за 2,5 года

Юлия Джима в двух кряду личных гонках в Кубке мира не попадала в топ-15 с марта 2018 года, когда на финальном этапе сезона в Холменколлене взяла бронзу в спринте и стала пятой в преследовании. Серия прервалась в Оберхофе, где олимпийская чемпионка впервые за долгое время показала плоды индивидуальной подготовки с Урошем Велепецом.

В спринте Джима даже с промахом на стойке заехала в топ-10, причем в тот день Юлия на лыжне обошла четырех биатлонисток из первой десятки общего зачета (Алимбекова, Вирер, Пройсс и Эльвира Эберг), а на последнем круге киевлянка была быстрее даже Елены Пидгрушной, о умении которой грамотно распределять силы в коротких гонках давно ходят легенды.

Преследование для Джимы складывалось успешно ровно до тех пор, пока не наступило время стойки. Юлия заехала на три круга штрафа и откатилась на итоговое 14-е место, а ведь на экваторе пасьюта украинку от зоны цветочной церемонии отделяли всего четыре секунды. Нельзя не отметить, что ногами Джима пробежала гонку всего на 5 секунд хуже Ханны Эберг, а Пидгрушной привезла 40 секунд и показала 22-й ход на лыжне. Очевидный прогресс на фоне Хохфильцена, когда Джима в гонках на 10 километров ни разу не попадала в топ-30 быстрейших лыжниц.

Ударный уик-энд в Оберхофе помог Юлии Джиме вернуться в топ-30 личного зачета Кубка мира при всего 13-очковом отставании от Дарьи Блашко. Скоро узнаем, что это было – одиночная вспышка или первый шаг в наборе оптимальной формы к чемпионату мира в Поклюке.

Украинцы продолжают огорчать – ни одного финиша выше 30-го места

Мужская сборная Украины начала новый год на минорной ноте. Судите сами – всего два попадания в очковую зону в личных гонках (оба от Артема Примы и оба скромные 30-е места), 4 промаха на лежке от Дмитрия Пидручного в спринте, круг штрафа от Примы в смешанной эстафете, провальный дебют в Кубке мира Артема Тищенко (69-е место в спринте) и невыразительное выступление Антона Дудченко в одиночной смешанной эстафете с обилием дополнительных патронов и традиционным отсутствием конкурентного хода на лыжне.

Единственный позитивный момент связан с финальным этапом смешанной эстафеты от Дмитрия Пидручного. Капитан сборной после пропуска гонки преследования выдал четвертый лучший результат по чистому времени и в последний момент затащил украинский квартет в топ-10, отыграв на своем этапе четыре позиции.

После пяти этапов Кубка мира Украина не представлена в топ-30 личного зачета, а в Кубке наций наши парни занимают лишь 12-е место, находясь d одной компании с Финляндией, США и Канадой. На фоне прошлогоднего седьмого места текущие результаты выглядят особенно печально…

Норвегия устроила в Оберхофе открытый чемпионат страны

Вероятно, в истории Кубка мира такого еще не было…Мало того, что в Оберхофе норвежцы не проиграли ни одной личной гонки, так они еще и забрали 100% призовых мест у мужчин, а у женщин своими флажками заполнили пьедестал наполовину! Это уже не гегемония, а настоящая узурпация со всеми вытекающими последствиями.

Once again it's an all-???????? podium after a topsy-turvy pursuit! @NSSF_Biathlon ????



???????????? Sturla Holm Laegreid

???????????? Johannes Dale

???????????? @tarjei_boe https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TXL8PuLT0v — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2021

Прямо сейчас в топ-4 личного зачета Кубка мира у мужчин сплошная Норвегия – Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале и Тарье Бё. В женской сборной глубина состава не так впечатляет, но разве это имеет большое значение, если Марте Олсбю Ройселанд и Тириль Экхофф делят между собой победы на протяжении вот уже шести гонок подряд?

В этом плане как глоток свежего воздуха для всех нейтральных болельщиков стали воскресные смешанные эстафеты. Нет, конечно норвежцы никуда не пропали с подиума, но отсутствие у Стурлы Легрейда финишного рывка и очередной эстафетный провал на стрельбище от Тириль Экхофф стали пропуском на первое место для России и Франции соответственно.

This concludes the first Mixed Relay of the season - and the first-ever Mixed Relay in Oberhof. What a thrilling competition! ???? #OBE21



???????????? @russianbiathlon

???????????? @NSSF_Biathlon

???????????? @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/9vTL4di09D — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Сейчас особенно видно, как биатлону не хватает фигур калибра Мартена Фуркада, Лауры Дальмайер или Дарьи Домрачевой. Спорт стреляющих лыжников не должен превращаться в шоу одной нации, однако разве Норвегия виновата в том, что никто в мире не способен на равных противостоять ее системе подготовки?

Экхофф усилила давление на Олсбю-Ройселанд

Тириль Экхофф после мощного выступления в Хохфильцене стала теневым фаворитом в борьбе за Большой хрустальный глобус, а две победы в Оберхофе еще больше упрочили позиции белокурой норвежки, пусть и в личном зачете она на 43 балла по-прежнему отстает от Марте Олсбю-Ройселанд.

Экхофф на прошлой неделе очень зрело провела обе личных гонки. В спринте Тириль за счет безупречной стрельбы заработала 30-секундное преимущество перед преследованием, а в пасьюте в финишном створе тактически переиграла Олсбю-Ройселанд и первой в сезоне достигла рубежа в пять личных побед.

Экхофф всего на 1% улучшила свою стрельбу относительно предыдущего сезона, но при этом норвежка научилась стрелять точно в тот момент, когда это особенно важно. Тириль до сезона 2020-2021 одновременно ни разу не достигала отметки хотя бы в 80% точных выстрелов и в спринте, и в преследовании, а сейчас у нее 86% закрытых мишеней в спринтерских гонках и почти 89% в пасьютах. При этом статус лучшей лыжницы Кубка мира от Экхофф никуда не делся.

На дистанции Марте Олсбю-Ройселанд и Ханна Эберг выглядят более надежными кандидатами на победу в Кубке мира, но в отличие от Экхофф у них еще не было опыта полноценной борьбы за Большой хрустальный глобус, а вот Тириль в прошлом году уже набила шишки в конкуренции с Доротеей Вирер. На экваторе сезона все выглядит так, будто норвежка сделала правильные выводы и готова идти до конца за главной победой своей карьеры.