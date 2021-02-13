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Чемпионат мира. Экхофф побеждает в спринтерской гонке, Пидгрушна - 11-я
Результаты спринтерской гонки
Сегодня, 13 февраля в словенской Поклюке в рамках Чемпионата мира 2021 состоялась спринтерская гонка у женщин.
Победу в заезде одержала представительница Норвегии Тирил Экхофф, серебро у французской спортсменки Анаис Шевалье, а ТОП 3 замкнула белоруска Ханна Сола.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Елена Пидгрушна, которая с одним промахом и средним ходом по дистанции стала в итоге 11-й. Дарья Блашко с одним кругом штрафа имела шанс зацепиться за место выше, чем у Лены, но на последнем круге немного сдала и финишировала 14-й.
Юлия Джима и Валя Семеренко и по скоростным показателям, и по работе на огневых рубежах были не самые лучшие. По три промаха и места вне ТОП 20.
Чемпионат мира 2021
Поклюка
Спринт
Женщины
1.Тирил Экхофф (0+0)
2. Анаис Шевалье (0+1) (+12,0с.)
3. Ханна Сола (0+0) (+14,4с.)
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11. Елена Пидгрушна (1+0) (+1.05,4с.)
14. Дарья Блашко (1+0) (+1.12,2с.)
37. Юлия Джима (1+2) (+1.58,4с.)
50. Валя Семеренко (1+2) (+2.24,7с.)
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