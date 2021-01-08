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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Обергофе. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира. 08.01.2021
Добрый день, уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на пятом этапе Кубка мира в Обергофе (Германия). Гонка начнется в 12:30 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями пятого спринта сезона при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинок:
6. Екатерина Бех
21. Дарья Блашко
39. Елена Пидгрушна
70. Юлия Джима
90. Анастасия Меркушина
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
ОНЛАЙН:
ГОНКА ЗАВЕРШЕНА !!!
1. Тирилл Экхофф (0 + 0)
2. Ханна Эберг (0 + 0) (+29,6с.)
3. Лиза Хаузер (0 + 1) (+40,2с.)
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10. Юлия Джима (0 + 1) (+1.09,9с.)
32. Дарья Блашко (0 + 0) (+1.52,7с.)
53. Елена Пидгрушная (1 + 2) (+2.37,3с.)
62. Екатерина Бех (1 + 1) (+2.55,2с.)
92. Анастасия Меркушина (3 + 1) (+4.17,2с.)
13:45. Финишировала Настя на 85 позиции, +4.17,0с. - индивидуальная подготовка дает о себе знать.
13:36. Меркушина на стойке один промах имеет, 82 место, +3.31,0с.
13:32. Финишировала Юля на 9 месте, +1.09,0с.
13:30. Неплохо держит скорость Джима по дистанции, на отметке 7,0 км. - 9 место, +1.06,9с.
13:26. Беларусска Кручинкина хорошо шла по второму кругу, но два промаха на стойке - 21 место, +1.08,0с.
13:25. Меркушина - 3 промаха на первом рубеже, скорость - как обычно ...
13:23. Юлия Джима на второй стрельбе 1 промах имеет, 11 место, +59,5с.
13:22. Джима на отметке 4,5 км. - немного потеряла, 7 место, +30,0с.
13:18. Немка Пройс и беларусска Кручинкина - после лежки 6 и 5 места соответственно.
13:16. Дениз Херман поймала еще еще один промах на стойке, 13 место, +1.07,7с.
13:14. Юлия Джима на лежке точно работает, 7 место, +14,9с.
13:12. Юлия Джима - отметка 2,0 км. - 15 место, +15,0с.
13:10. Пидгрушна - два промаха на второй стрельбе, 34 место, +2.25,9с.
13:08. Марте Олсбю - еще один мах на стойке, не задалась у нее гонка, 7 место, +54,3с.
13:06. Дениз Херман неплохо прошла первый круг, но один раз промахнулась на стрельбе, 21 место, +34,6с.
13:03. Ханна Эберг - точно на стойке, 2 место, +22,6с.
13:01. Блашко - второй ноль, 9 место, +1.17,0с.
13:01. Пидгрушна - 1 промах на первой стрельбе, 28 место, +1.01,1с.
12:59. Лидер Общего зачета, норвежка Марте Олсбю - на лежке 1 промах, 12 место, +29,6с.
12:57. Марткета Давидова - один промах на стойке, 3 место, +43,3с.
12:56. Тирилл Экхофф - второй ноль, первое место и большие шансы на победу.
12:54. Ханна Эберг - ноль на лежке, 3 место, +12,2с.
12:53. Бех - еще один мах на стойке, 5 место, +1.36,6с.
12:52. Россиянка Куклина имеет две точные стрельбы, ориентир после второго рубежа.
12:51. Дарья Блашко на стрельбе лежа имеет ноль, 7 место, +34,5с.
12:49. Маркета Давидова - новый лидер после первой стрельбы, 1 секунду везет она Экхофф.
12:48. Тирилл Экхофф на лежке работает точно, устанавливает она ориентир для своих соперниц, первое место.
12:46. На разгоне Блашко показывает очень медленную скорость, уже +15 с.
12:43. Екатерина Бех имеет 1 промах на лежке, 4 место, +46,4с.
12:42. 21 стартовый номер - Дарья Блашко, уже в гонке.
12:40. Отметка 2,0 км. - Бех 5 результат, +14,3с.
12:40. Номер 16 на старте, норвежка Тирилл Экхофф.
12:35. На отметке 0,8 км. Бех показывает 4 результат из 6, +3,7с.
12:33. Первая украинка ушла в гонку, Катя Бех номер 6.
12:30. ГОНКА СТАРТОВАЛА !!!
Первой на дистанцию ушла представительница Польши Кинга Збилут.
12:05. Вашему вниманию ролик от IBU о жизни биатлонистов во время проведения этапов Кубка мира.
12:00. Добрый день! Сегодня программу 3-дневных соревнований на немецком снегу в Обергофе начинает женский спринт. Гонка стартует ровно через 30 минут!
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