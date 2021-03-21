Эстерсунд. Заруба за Большой хрустальный глобус у мужчин и украинцы в последней гонке сезона

Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся гонки с массовым стартом у женщин и мужчин.

Первыми на старт последней гонки сезона выйдут представительницы прекрасного пола. Они стартуют в 14:00 (перенос на 16:30 ) по киевскому времени. Единственной представительницей Украины в этой дисциплине станет Юлия Джима (18 номер).

У женщин борьбы за Большой хрустальный глобус нет - его давно забрала Тирил Экхофф. А вот в борьбе за победу в зачете масс стартов настоящая заруба - Жулия Симон лидирует с 181 очком, но на хвосте у нее сидит Марте Олсбю (175 очков), Лиза Тереза ​​Хаузер (171 очко) и та же Экхофф (170 учетных пунктов). Поэтому ситуация остается очень интригующей.

А в 16:30 (перенос на 18:15 ) своим выступлением завершать сезон 2020/2021 будут мужчины. Честь нашего государства представит капитан команды Дмитрий Пидручный (24 номер).

Конечно главное внимание в мужском мас старте будет приковано к двум норвежским биатлонистам - Йоханесу Бё и Стурле Лагрейду. На последнюю гонку они подарили болельщикам настоящую драму (надеемся, она не превратится в комедию) в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Проясним, что и как!!!

На данный момент, ситуация в Общем зачете Кубка мира выглядит следующим образом - Йоханес имеет в своем активе 1038 очков, в то время как его ближайший преследователь - 1034. Казалось, рассклад в пользу первого. Но не все так просто. Особенностью этого сезона является то, что по его итогам с актива биатлонистов вычитаются ЧЕТЫРЕ (а не как раньше - один) худших результаты сезона.

Таким образом, в онлайн-таблице все меняется уже в пользу Стурлы Лагрейда, который опережает своего соперника на одно очко.

Что надо для того, чтобы БХГ взял Йоханес Бё?

Все просто - финишировать выше, чем финиширует Лагрейд.

Что надо для того, чтобы БХГ взял Стурла Лагрейд?

Все просто - финишировать выше, чем финиширует Йоханес Бё, НО не ниже 8 позиции.

В зачете масс стартов уверенно лидирует Тарье Бё (175 очков), но в случае провала в сегодняшней гонке его могут подвинуть: родной брат (166 очков) и Кентен Фийон-Майе (165 очков). Без сомнения, и в этом аспекте нас ожидает интересное противостояние.