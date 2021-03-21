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Эстерсунд. Заруба за Большой хрустальный глобус у мужчин и украинцы в последней гонке сезона
Расклады на последний день сезона
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Сегодня, 21 марта в шведском Эстерсунде в рамках 10 этапа Кубка мира 2020/2021 состоятся гонки с массовым стартом у женщин и мужчин.
Первыми на старт последней гонки сезона выйдут представительницы прекрасного пола. Они стартуют в 14:00 (перенос на 16:30) по киевскому времени. Единственной представительницей Украины в этой дисциплине станет Юлия Джима (18 номер).
У женщин борьбы за Большой хрустальный глобус нет - его давно забрала Тирил Экхофф. А вот в борьбе за победу в зачете масс стартов настоящая заруба - Жулия Симон лидирует с 181 очком, но на хвосте у нее сидит Марте Олсбю (175 очков), Лиза Тереза Хаузер (171 очко) и та же Экхофф (170 учетных пунктов). Поэтому ситуация остается очень интригующей.
А в 16:30 (перенос на 18:15) своим выступлением завершать сезон 2020/2021 будут мужчины. Честь нашего государства представит капитан команды Дмитрий Пидручный (24 номер).
Конечно главное внимание в мужском мас старте будет приковано к двум норвежским биатлонистам - Йоханесу Бё и Стурле Лагрейду. На последнюю гонку они подарили болельщикам настоящую драму (надеемся, она не превратится в комедию) в борьбе за Большой хрустальный глобус.
Проясним, что и как!!!
На данный момент, ситуация в Общем зачете Кубка мира выглядит следующим образом - Йоханес имеет в своем активе 1038 очков, в то время как его ближайший преследователь - 1034. Казалось, рассклад в пользу первого. Но не все так просто. Особенностью этого сезона является то, что по его итогам с актива биатлонистов вычитаются ЧЕТЫРЕ (а не как раньше - один) худших результаты сезона.
Таким образом, в онлайн-таблице все меняется уже в пользу Стурлы Лагрейда, который опережает своего соперника на одно очко.
Что надо для того, чтобы БХГ взял Йоханес Бё?
Что надо для того, чтобы БХГ взял Стурла Лагрейд?
В зачете масс стартов уверенно лидирует Тарье Бё (175 очков), но в случае провала в сегодняшней гонке его могут подвинуть: родной брат (166 очков) и Кентен Фийон-Майе (165 очков). Без сомнения, и в этом аспекте нас ожидает интересное противостояние.
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