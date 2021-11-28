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Эстерсунд 2021. Украина проваливает женский спринт, Ханна Эберг снова первая

Биатлон
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Дна не видно, но мы его стабильно пробиваем

Эстерсунд 2021. Украина проваливает женский спринт, Ханна Эберг снова первая

Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 ноября, состоялась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде одержала шведка Ханна Эберг, серебро у французской спортсменки Анаис Шевалье, а ТОП-3 замкнула норвежка Марте Олсбю.

Что касается украинок, то лучше среди наших стала Елена Белосюк, которая с чистой стрельбой стала в итоге лишь 25-й.

Эстерсунд 2021. Кубок мира

Спринт

Женщины

24. Елена Белосюк (0+0) (+1.22,1)

44. Вита Семеренко (0+1) (+1.52,0)

50. Юлия Джима (1+1) (+2.01,1)

77. Екатерина Бех (1+1) (+2.27,8)

99. Валя Семеренко (0+4) (+3.21,3)

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В статье: Кубок мира по биатлону 2021-2022
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