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Эстерсунд 2021. Украина проваливает женский спринт, Ханна Эберг снова первая
Дна не видно, но мы его стабильно пробиваем
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Сегодня, 28 ноября, состоялась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира 2021/2022.
Победу в заезде одержала шведка Ханна Эберг, серебро у французской спортсменки Анаис Шевалье, а ТОП-3 замкнула норвежка Марте Олсбю.
Что касается украинок, то лучше среди наших стала Елена Белосюк, которая с чистой стрельбой стала в итоге лишь 25-й.
Эстерсунд 2021. Кубок мира
Спринт
Женщины
24. Елена Белосюк (0+0) (+1.22,1)
44. Вита Семеренко (0+1) (+1.52,0)
50. Юлия Джима (1+1) (+2.01,1)
77. Екатерина Бех (1+1) (+2.27,8)
99. Валя Семеренко (0+4) (+3.21,3)
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