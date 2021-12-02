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Хаузер выиграла спринт в Эстерсунде, Джима – в топ-20
Результаты второго спринта сезона на этапе Кубка мира в Швеции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За счет безупречной работы на стрельбище третью победу в Кубке мира и первую в спринте одержала Лиза Тереза Хаузер, которой благодаря стрелковой подготовке удалось обойти быстрых на лыжне Эльвиру Эберг и Анну Солу.
Прошлогодняя победительница Кубка мира Тириль Экхофф снова провалилась – с двумя кругами штрафа норвежка в протоколе гонки заняла скромное 32-е место.
Среди украинок в очковую зону сумела пробиться только Юлия Джима, а Елена Билосюк и Вита Семеренко не квалифицировались в первую в сезоне гонку преследования.
Кубок мира 2021-2022. Эстерсунд. Женщины. Результаты спринта:
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0) 19:30,2
2. Эльвира Карин Эберг (Швеция, 1+1) +12,5
3. Анна Сола (Беларусь, 0+1) +14,4
...
19. Юлия Джима (Украина, 0+1) +59,6
49. Дарья Блашко (Украина, 0+1) +1:50,7
60. Валя Семеренко (Украина, 0+1) +2:04,9
66. Елена Билосюк (Украина, 0+2) +2:18,6
77. Вита Семеренко (Украина, 1+0) +2:31,9
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