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Хаузер выиграла спринт в Эстерсунде, Джима – в топ-20

Биатлон
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Результаты второго спринта сезона на этапе Кубка мира в Швеции

Хаузер выиграла спринт в Эстерсунде, Джима – в топ-20

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За счет безупречной работы на стрельбище третью победу в Кубке мира и первую в спринте одержала Лиза Тереза Хаузер, которой благодаря стрелковой подготовке удалось обойти быстрых на лыжне Эльвиру Эберг и Анну Солу.

Прошлогодняя победительница Кубка мира Тириль Экхофф снова провалилась – с двумя кругами штрафа норвежка в протоколе гонки заняла скромное 32-е место.

Среди украинок в очковую зону сумела пробиться только Юлия Джима, а Елена Билосюк и Вита Семеренко не квалифицировались в первую в сезоне гонку преследования.

Кубок мира 2021-2022. Эстерсунд. Женщины. Результаты спринта:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0) 19:30,2

2. Эльвира Карин Эберг (Швеция, 1+1) +12,5

3. Анна Сола (Беларусь, 0+1) +14,4

...

19. Юлия Джима (Украина, 0+1) +59,6

49. Дарья Блашко (Украина, 0+1) +1:50,7

60. Валя Семеренко (Украина, 0+1) +2:04,9

66. Елена Билосюк (Украина, 0+2) +2:18,6

77. Вита Семеренко (Украина, 1+0) +2:31,9

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В статье: биатлон Лиза Тереза ​​Хаузер Кубок мира по биатлону 2021-2022
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