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Украинки бегут эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 13:35 по киевскому времени.
Следить за главными событиями первой в сезоне классической эстафеты вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
7-1. Анастасия Меркушина
7-2. Юлия Джима
7-3. Дарья Блашко
7-4. Елена Билосюк
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
14:43. Восьмая стрельба!
Бреза-Буше выдала 5 из 5! Теперь официально – Франция побеждает в эстафете в Кубке мира впервые с января 2019 года!
Топ-3 после восьмой стрельбы:
1. Франция (0+4)
2. Беларусь (0+4) +1:20.0
3. Норвеия (1+7) +1:34,4
Эберг проигрывает 4 секунды, Пройсс – 10!
14:40. Билосюк прошла лежку без промахов
Украина поднялась на 12-е место в 19 секундах от топ-10.
14:38. Седьмая стрельба!
Топ-3 после седьмой стрельбы:
1. Франция (0+4)
2. Беларусь (0+4) +1:02.7
3. Швеция (2+9) +1:25,2
Олсбю-Ройселанд и Пройсс в 6 и 13 секундах соответственно от шведки Эберг.
14:34. Блашко передала эстафету Билосюк на 14-м месте
От топ-10 Украину отделяют ровно 30 секунд.
14:32. Топ-6 после третьего этапа:
Похоже, с первым местом все уже ясно, а вот борьба за подиум обещает быть очень напряженной.
14:27. Шестая стрельба!
Блашко на стойке взяла три дополнительных патрона и снова откатилась от топ-10.
Тем временем Франция убивает интригу в гонке – почти минуту француженки везут ближайшим преследовательницам перед финальным этапом.
Топ-3 после шестой стрельбы:
1. Франция (0+3)
2. Беларусь (0+3) +53,4
3. Германия (0+3) +1:18,2
…
14. Украина (0+10) +3:20,4
14:20. Пятая стрельба!
У Блашко один дополнительный патрон на лежке – Украина поднялась на 12-е место.
Топ-3 после пятой стрельбы:
1. Франция (0+3)
2. Беларусь (0+2) +31,8
3. Германия (0+3) +54,5
…
12. Украина (0+7) +2:45,7
14:16. Отсечка 12,8 км. Франция оторвалась от Беларуси на 4,5 секунды. Блашко идет 15-й (+2:37.7).
14:14. Джима передала эстафету Блашко на 15-м месте
На последнем круге киевлянка отыграла две позиции (+2:36.2).
Топ-10 после второй передачи эстафеты:
14:09. Четвертая стрельба!
Джима на стойке промахнулась последним выстрелом и потратила два дополнительных патрона.
Топ-3 после четвертой стрельбы:
1. Беларусь (0+0)
2. Франция (0+2) +2,7
3. Германия (0+3) +39,9
…
17. Украина (0+6) +2:26,4
Экхофф и Вирер заехали на круг штрафа, Брорссон – на два.
14:05. Экхофф ведет за собой группу лидеров. Здесь же Италия, Франция, Швеция и Беларусь. Джима на отсечке 8,8 км занимает 19-е место (+1:58.6).
14:02. Третья стрельба!
Джима на лежке взяла три дополнительных патрона.
Топ-3 после третьей стрельбы:
1. Швеция (0+2)
2. Франция (0+2) +1,5
3. Норвегия (0+2) +2,0
…
17. Украина (0+4) +1:54,6
13:59. На отсечке 7,6 км Джима занимает 19-е место (+1:23.7).
13:55. Меркушина завершила первый этап на 19-м месте
Анастасия передала эстафету Юлии Джиме с отставанием в 1 минуту и 21 секунду. Она заняла третье место с конца по лыжному ходу.
Топ-10 эстафеты после первого этапа:
13:52. На отсечке 4,8 км Меркушина проигрывает лидерам уже 1 минуту и 4 секунды. Тут бы доехать до передачи эстафеты…
13:49. Вторая стрельба!
На стойке Меркушина взяла один дополнительный патрон и отыграла несколько позиций.
Топ-3 после второй стрельбы:
1. Россия (0+0)
2. Италия (0+2) +1,3
3. Чехия (0+0) +1,8
…
17. Украина (0+1) +44,4
13:47. На отсечке 3,6 км Меркушина занимает 20-е место (+29,5). Ход на лыжне, ты где?
13:43. Первая стрельба!
Меркушина отработала лежку с пяти патронов!
Топ-3 после первой стрельбы:
1. Россия (0+0)
2. Швейцария (0+0) +3,2
3. Норвегия (0+0) +3,3
…
18. Украина (0+0) +14,4
13:40. Старт эстафеты:
The last day of competitions in Oestersund has begun - fingers crossed for a thrilling finale! ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2021
Watch the Women Relay live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/k1cVeFAlPD
13:35. Гонка стартовала!
13:20. Эстафета будет проходить в непростых погодных условиях – сегодня в Швеции довольно холодно.
Conditions in Oestersund are back to very cold -13°C degrees - so the most important thing right now: wake up and stay warm somehow! @FedFranceSki ❄️— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2021
Watch the Women Relay live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/BvohHdaxeY
13:10. В сезоне 2020-2021 Норвегия и Швеция выиграли по две эстафеты, у Германии и России по одной победе. Украина свою единственную бронзу взяла в Поклюке на чемпионате мира.
13:00. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Командная гонка начнется ровно через 30 минут.
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