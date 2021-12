Украинки бегут эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 13:35 по киевскому времени.

Следить за главными событиями первой в сезоне классической эстафеты вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

7-1. Анастасия Меркушина

7-2. Юлия Джима

7-3. Дарья Блашко

7-4. Елена Билосюк

Полный старт-лист эстафеты

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

14:43. Восьмая стрельба!

Бреза-Буше выдала 5 из 5! Теперь официально – Франция побеждает в эстафете в Кубке мира впервые с января 2019 года!

Топ-3 после восьмой стрельбы:

1. Франция (0+4)

2. Беларусь (0+4) +1:20.0

3. Норвеия (1+7) +1:34,4

Эберг проигрывает 4 секунды, Пройсс – 10!

14:40. Билосюк прошла лежку без промахов

Украина поднялась на 12-е место в 19 секундах от топ-10.

14:38. Седьмая стрельба!

Топ-3 после седьмой стрельбы:

1. Франция (0+4)

2. Беларусь (0+4) +1:02.7

3. Швеция (2+9) +1:25,2

Олсбю-Ройселанд и Пройсс в 6 и 13 секундах соответственно от шведки Эберг.

14:34. Блашко передала эстафету Билосюк на 14-м месте

От топ-10 Украину отделяют ровно 30 секунд.

14:32. Топ-6 после третьего этапа:

Похоже, с первым местом все уже ясно, а вот борьба за подиум обещает быть очень напряженной.

14:27. Шестая стрельба!

Блашко на стойке взяла три дополнительных патрона и снова откатилась от топ-10.

Тем временем Франция убивает интригу в гонке – почти минуту француженки везут ближайшим преследовательницам перед финальным этапом.

Топ-3 после шестой стрельбы:

1. Франция (0+3)

2. Беларусь (0+3) +53,4

3. Германия (0+3) +1:18,2

…

14. Украина (0+10) +3:20,4

14:20. Пятая стрельба!

У Блашко один дополнительный патрон на лежке – Украина поднялась на 12-е место.

Топ-3 после пятой стрельбы:

1. Франция (0+3)

2. Беларусь (0+2) +31,8

3. Германия (0+3) +54,5

…

12. Украина (0+7) +2:45,7

14:16. Отсечка 12,8 км. Франция оторвалась от Беларуси на 4,5 секунды. Блашко идет 15-й (+2:37.7).

14:14. Джима передала эстафету Блашко на 15-м месте

На последнем круге киевлянка отыграла две позиции (+2:36.2).

Топ-10 после второй передачи эстафеты:

14:09. Четвертая стрельба!

Джима на стойке промахнулась последним выстрелом и потратила два дополнительных патрона.

Топ-3 после четвертой стрельбы:

1. Беларусь (0+0)

2. Франция (0+2) +2,7

3. Германия (0+3) +39,9

…

17. Украина (0+6) +2:26,4

Экхофф и Вирер заехали на круг штрафа, Брорссон – на два.

14:05. Экхофф ведет за собой группу лидеров. Здесь же Италия, Франция, Швеция и Беларусь. Джима на отсечке 8,8 км занимает 19-е место (+1:58.6).

14:02. Третья стрельба!

Джима на лежке взяла три дополнительных патрона.

Топ-3 после третьей стрельбы:

1. Швеция (0+2)

2. Франция (0+2) +1,5

3. Норвегия (0+2) +2,0

…

17. Украина (0+4) +1:54,6

13:59. На отсечке 7,6 км Джима занимает 19-е место (+1:23.7).

13:55. Меркушина завершила первый этап на 19-м месте

Анастасия передала эстафету Юлии Джиме с отставанием в 1 минуту и 21 секунду. Она заняла третье место с конца по лыжному ходу.

Топ-10 эстафеты после первого этапа:

13:52. На отсечке 4,8 км Меркушина проигрывает лидерам уже 1 минуту и 4 секунды. Тут бы доехать до передачи эстафеты…

13:49. Вторая стрельба!

На стойке Меркушина взяла один дополнительный патрон и отыграла несколько позиций.

Топ-3 после второй стрельбы:

1. Россия (0+0)

2. Италия (0+2) +1,3

3. Чехия (0+0) +1,8

…

17. Украина (0+1) +44,4

13:47. На отсечке 3,6 км Меркушина занимает 20-е место (+29,5). Ход на лыжне, ты где?

13:43. Первая стрельба!

Меркушина отработала лежку с пяти патронов!

Топ-3 после первой стрельбы:

1. Россия (0+0)

2. Швейцария (0+0) +3,2

3. Норвегия (0+0) +3,3

…

18. Украина (0+0) +14,4

13:40. Старт эстафеты:

The last day of competitions in Oestersund has begun - fingers crossed for a thrilling finale!

13:35. Гонка стартовала!

13:20. Эстафета будет проходить в непростых погодных условиях – сегодня в Швеции довольно холодно.

Conditions in Oestersund are back to very cold -13°C degrees - so the most important thing right now: wake up and stay warm somehow!



Watch the Women Relay live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/BvohHdaxeY