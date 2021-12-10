Двое украинцев в топ-20 спринта в Хохфильцене. Как это было

Сегодня в австрийском Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой станет мужской спринт на 10 км. UA-Футбол приглашает вас следить за этим событием вместе с нашей текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Старт дисциплины запланирован на 12:25 по Киеву. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Вашему вниманию состав украинской команды на гонку. Отметим, что Артем Тищенко сегодня дебютирует в Кубке мира в нынешнем сезоне.

15. Артем Прима

29. Антон Дудченко

33. Дмитрий Пидручный

86. Богдан Цымбал

117. Артем Тищенко

Спринт в Хохфильцене: онлайн трансляция

13:52. Результаты гонки: 1 - Кюн, 2 - Понсилуома, 3 - Смольский. 17 - Прима, 18 - Пидручный, 27 - Дудченко, 48 - Тищенко, 89 - Цымбал.

13:51. Финишировал Артем Тищенко. У него 47 место.

13:43. Тищенко закрыл все мишени на стойке и вышел на 43 месте.

13:42. Наврат финишировал на 8 месте. Прима и Пидручный на 17 и 18 месте.

13:39. Сегодня у нас двое украинцев будут в топ-20. Это Прима и Пидручный.

13:36. Богдан Цымбал не попадает в гонку преследования. У него на данный момент 69 место.

13:33. Тищенко раз промазал на лежке и это усложняет задачу для Артема. Скорость у него очень слабая.

13:29. Ситуация на финише. 1 - Кюн, 2 - Понсилуома, 3 - Смольский. 16 - Прима, 17 - Пидручный, 24 - Дудченко.

13:27. Богдан Цымбал провалил стойку. Три промаха в Богдана.

13:25. Стартовал Артем Тищенко. С дебютом, Артем.

13:24. Антон Смольский финишировал на 3 месте и подвинул наших.

13:22. Ситуация на финише. 12 - Прима, 13- Пидручный, 19, Дудченко.

13:17. Богдан Цымбал на лежке 5 из 5, но он очень много проигрывает ходом. Богдан вышел на 34 месте и проигрывает 33,5 секунды.

13:15. Вот это да!!! После стойки у нас вышел первым Антон Смольский и Белорусии.

13:14. Логинов провалил последний круг и он пока третий.

13:11. Стартовал Богдан Цымбал

13:10. Ситуация на финише: 1 - Кюн, 2 - Понсилуома, 3 - Лазовский. 8 - Прима, 9 - Пидручный, 11 - Дудченко. Очень классный последний круг от Пидручного.

13:08. Логинов на стойке один раз промазал, но все равно вышел первым. Дудченко финишировал на 10-м месте - 1.10 отставания.

13:05. Очень тяжело дается последний круг Дудченку. Анто уже проигрывает больше минуты.

13:00. Артем Прима финишировал на 5 месте. Он проигрывает 54 секунды. Последний круг Артему не удался. Пидручный снова один ри промазал, теперь уже на стойке.

12:59. Антон Дудченко один раз промазал на стойке. Антон вышел на 10 месте.

12:57. У нас изменился лидер после первой стрельбы. Лидидует Логинов.

12:53. Лидер Кубка мира швед Самуельссон проваливает стрельбу. У него три промаха сегодня.

12:51. Дмитрий Пидручный не закрыл последнюю мишень на лежке, а Артем Прима на стойке был точен. Прима вышел на 4 месте.

12:49. Антон Дудченко тоже точен на первой стрельбе. Антон вышел на 8 месте с отставанием 14 секунд.

12:47. Йоханнес Кюн один раз мажет на стойке.

12:45. Пидручный начал гонку тоже очень неплохо. Дмитрий пока проигрыевает всего 6 секунд.

12:43. Стартовала гонка для нашего капитана Дмитрия Пидручного. Антон Дудченко на первом круге показывает 4 результат.

12:41. Артем Прима отстрелялся точно и вышел на 2 месте. Артем проигрывает Кюну 8,5 секунды.

12:39. На дистанцию отправился Антон Дудченко, который на двух шведских этапах приятно удивил украинских болельщиков.

12:38. Кюн отстрелялся точно и опережает Скотта Гоу на 12 секунд

12:36. Артем Прима стартовал неплохо. Артем проигрывает 6 секунд Понсилуоме.

12:34. На разгоне лучший результат на даный момент у немца Йоханнеса Кюна. Он опережает Якова Фака на 1.9 секунды.

12:32. Стартовал Артем Прима. Пожелаем удачи опытному украинцу.

12:30. Отличная у нас сегодня погода в Австрии. Небольшой мороз и без осадков. Интересно посмотреть как спортсмены готовы к среднегорью.

12:28. Опытный австриец Симон Эдер стартовал. Через несколько минут выйдет на старт Артем Прима.

12:25. Гонка стартовала. Первым на дистанцию отправился словенец Яков Фак. Напомним, что гонки на этом этапе проходят без болельщиков из-за локдауна в Австрии.

12:15. UA-Футбол приглашает вас к просмотру мужского спринта на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. До гонки осталось 10 минут.