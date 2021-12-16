Валя Семеренко упустила победу в гонке Кубка IBU

Валя Семеренко заняла четвертое место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в Австрии.

Семеренко после трех огневых рубежей возглавляла промежуточный протокол с 17-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы, но на последней стрельбе олимпийская чемпионка заработала минуту штрафа и выпала из призовой тройки.

Вита Семеренко на экваторе индивидуальной гонки входила в топ-4, однако на стойке допустила четыре промаха и провалилась далеко за пределы топ-20.

Кубок IBU. Обертиллиах. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Элизабет Хогберг (Швеция, 0+0+0+0) 43:44,4

2. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+1+0+0) +5,7

3. Марте Кракстад Йохансен (Норвегия, 0+0+0+0) +35,7

4. Валя Семеренко (Украина, 0+0+0+1) +44,1

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39. Вита Семеренко (Украина, 0+0+2+2) +4:58,0

50. Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+2) +5:54,4

52. Екатерина Бех (Украина, 4+0+0+2) +6:01,4

54. Надежда Белкина (Украина, 1+0+0+2) +6:31,4