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Валя Семеренко упустила победу в гонке Кубка IBU
Украинка была в шаге от успеха
фото - biathlon.com.ua
Валя Семеренко заняла четвертое место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в Австрии.
Семеренко после трех огневых рубежей возглавляла промежуточный протокол с 17-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы, но на последней стрельбе олимпийская чемпионка заработала минуту штрафа и выпала из призовой тройки.
Вита Семеренко на экваторе индивидуальной гонки входила в топ-4, однако на стойке допустила четыре промаха и провалилась далеко за пределы топ-20.
Кубок IBU. Обертиллиах. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:
1. Элизабет Хогберг (Швеция, 0+0+0+0) 43:44,4
2. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+1+0+0) +5,7
3. Марте Кракстад Йохансен (Норвегия, 0+0+0+0) +35,7
4. Валя Семеренко (Украина, 0+0+0+1) +44,1
...
39. Вита Семеренко (Украина, 0+0+2+2) +4:58,0
50. Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+2) +5:54,4
52. Екатерина Бех (Украина, 4+0+0+2) +6:01,4
54. Надежда Белкина (Украина, 1+0+0+2) +6:31,4
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