Двое украинцев в преследовании, Ткаленко - на 108 месте. Как это было.

В пятницу, 17 декабря, во францкзском Анси продолжатся гонки второго этапа Кубка мира по биатлону. На этот раз нас ожидает спринтерская гонка у мужчин. На старт дисциплины выйдут также трое украинцев, что только добавляет нам мотивации следить за гонкой. К слову, отслеживать все последние события на трассе вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол. Старт спринта в 15:15.

Вашему вниманию состав украинцев:

40. Артем Тищенко

60. Руслан Ткаленко

69. Тарас Лесюк

Мужской спринт в Анси: онлайн-трансляция

16:30. Результаты гонки: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Андерсон, 46 - Лесюк, 55 - Тищенко, 108 - Ткаленко.

16:24. Ситуация на финише: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Андерсон, 39 - Лесюк, 48 - Тищенко, 87 - Ткаленко.

16:21. Гонка близится к концу. Ждём окончательных результатов украинцев.

16:18. На финише Лесюк пока на 37 месте, а Тищенко - 44.

16:15. Тарас Лесюк на финише 36 место пока. Неплохая гонка для Тараса.

16:12. Руслан Ткаленко финиширует на 62 месте. Он проиграл больше 4 минут.

16:10. Ситуация на финише: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Андерсен. Тищенко - 39

16:07. Тарас Лесюк сегодня закрывает все мишени. Тарас выходит на 28 месте.

16:03. Руслан Ткаленко на стойке ещё два раза мажет и это мимо гонки преследования.

16:00. Финишировал Тищенко - 28 места и отставание больше 2 минут при чистой стрельбе.

15:58. Тарас Лесюк на первой стрельбе закрывает все мишени и выходит на 36 месте - 39 секунд.

15:55. Ситуация на финише: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Майе.

15:54. Ткаленко на первой стрельбе один раз промахнулся и вышел на 57 месте.

15:53. Тищенко закрывает все мишени на стойке, но скорость очень слабая. Артем вышел на 20 месте - 1,18.

15:50. Стартовал Тарас Лесюк.

15:48. Ткаленко за 700 метров проиграл уже 20 секунд.

15:47. На финише: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Лазовский.

15:45. Стартовал Руслан Ткаленко!!!

15:43. Тищенко закрывает все мишени и выходит на 22 месте.

15:41. После второй стрельбы: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Лапшин

15:40. Артем уже начал много проигрывать - 25 секунд.

15:38. Гениальная стойка от Йоханнеса и он больше 10 секунд выигрывает у Латыпова. Тищенко на старте проигрывает 13 секунд.

15:36. Латыпов чисто отстрелял стойку. Он пока лидер.

15:35. Стартовал Артем Тищенко. Пожелаем удачи украинцу.

15:31. Ждём старта Артема Тищенко. Он выйдет на дистанцию через 3 минуты.

15:29. Точная стрельба от Йоханнеса. Состояние после первой стрельбы: 1 - Бё, 2 - Латыпов, 3 - Вегер.

15:28. Очень быстро отстрелялся Латыпов и он больше 20 секунд везёт фину.

15:26. Фин Сепалля отстрелял точно и сейчас лидирует.

15:23. Очень резво стартовал Йоханнес Бё.

15:21. Лучшее время на разгоне сейчас у Латыпова.

15:19. Первый претендент на победу стартует под 12 номером - Йоханнес Бё.

15:17. У нас сегодня отличная погода и невероятная атмосфера на трибунах. Как же мы скучали за такой атмосферой.

15:15. Гонка стартовала!!! Первым на дистанцию отправился бельгиец Флоран Клод.

15:00. Приглашаем вместе с нами последить за мужской спринтерсокй гонкой, где шанс проявить себе получили биатлонисты резерва. Стартуем уже через 15 минут