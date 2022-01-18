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Кто самый титулованный биатлонист в истории Олимпийских игр? ВИДЕО
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В истории биатлона только четыре спортсмена на Олимпийских играх завоевали как минимум три золотых медали в личных гонках.
Несложно догадаться, кто находится на вершине этого списка. Конечно, это культовый норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.
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