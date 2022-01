Петренко - лучшая среди украинок в индивидуальной гонке Антхольца. Как это было

В итальянском Антхольце-Антерсельве продолжается заключительный не только в январе, но и перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по биатлону. В пятницу нас ожидает старт женской индивидуальной гонки, которая должна начаться в 15:15 по киевскому времени.

От Украины на трассу выйдут три представительницы

22. Ирина Петренко

52. Анастасия Меркушина

55. Юлия Джима

16:47 Подводим итоги для наших девушек сегодня.

32. Ирина Петренко (1-1-0-0) +4:46.0

37. Анастасия Меркушина (0-0-1-2) +4:59.0

80. Юлия Джима (0-2-2-3) +8:26.1

Также смотрим итоги в топ-15 и поздравляем Жюстин Бреза-Буше с довольно неожиданной победой!

16:43 Все спортсменки сегодня отработали на огневых рубежах. Никто не отработал сегодня в ноль.

16:40 По сути, эта гонка отдала место на Олимпиаде Петренко, а не Меркушиной. Вроде бы всё справедливо, учитывая финиш, но странно, что это решение наши функционеры приняли по ходу движения наших девушек по трассе.

16:35 А пока проходила гонка, Федерация биатлона Украины опубликовала список биатлонисток, которые поедут на ОИ-2022. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не вошли в итоговую заявку, зато в команде рядом с Билосюк, Джимой и Валей Семеренко будут Дария Блашко и Ирина Петренко.

16:30 Все вышедшие на старт биатлонистки прошли третий огневой рубеж. Из поздних стартовых номеров в топ-10 может вклиниться разве что чешка Воборникова, у которой впереди ещё одна стрельба.

16:27 Джима финишировала 50-й. Меркушина показывает 32-й текущий результат на финише.

16:25 Так финишировала лидер гонки Бреза-Буше. Так сразу и не скажешь по её лице, что она взяла первое место.

