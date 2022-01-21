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Украинки не попали в топ-30 индивидуальной гонки в Антхольце

Биатлон
(3 голосов)

Снова неудачная гонка

Украинки не попали в топ-30 индивидуальной гонки в Антхольце

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лучшие шансы в гонке были у Анастасии Меркушиной, которая после двух огневых рубежей занимала промежуточное восьмое место, однако три минуты штрафа отбросили ее на 37-ю позицию.

Помимо Меркушиной в очковой зоне индивидуальную гонку завершила Ирина Петренко, а Юлия Джима впервые с января 2019 года не попала даже в топ-70, настреляв на семь минут штрафа.

В Антхольце третью личную победу в карьере оформила француженка Жюстин Бреза, следом за которой в итоговом протоколе гонки расположилась еще одна биатлонистка сборной Франции Жюлья Симон.

Бронза досталась шведке Моне Брурсон, а в цветочной церемонии поучаствовали Клэр Иган, Доротея Вирер и обладательница малого хрустального глобуса в этой дисциплине Маркета Давидова.

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Жюстин Бреза (Франция, 0+0+1+0) 42:20,6

2. Жюлья Симон (Франция, 0+0+1+1) +51,1

3. Мона Брурссон (Швеция, 0+0+1+1) +1:37,2

...

32. Ирина Петренко (Украина, 1+1+0+0) +4:46,0

37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +4:59,0

80. Юлия Джима (Украина, 0+2+2+3) +8:26,1

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В статье: Анастасия Меркушина Ирина Варвинец Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2021-2022
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