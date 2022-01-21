Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинки не попали в топ-30 индивидуальной гонки в Антхольце
Снова неудачная гонка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лучшие шансы в гонке были у Анастасии Меркушиной, которая после двух огневых рубежей занимала промежуточное восьмое место, однако три минуты штрафа отбросили ее на 37-ю позицию.
Помимо Меркушиной в очковой зоне индивидуальную гонку завершила Ирина Петренко, а Юлия Джима впервые с января 2019 года не попала даже в топ-70, настреляв на семь минут штрафа.
В Антхольце третью личную победу в карьере оформила француженка Жюстин Бреза, следом за которой в итоговом протоколе гонки расположилась еще одна биатлонистка сборной Франции Жюлья Симон.
Бронза досталась шведке Моне Брурсон, а в цветочной церемонии поучаствовали Клэр Иган, Доротея Вирер и обладательница малого хрустального глобуса в этой дисциплине Маркета Давидова.
1. Жюстин Бреза (Франция, 0+0+1+0) 42:20,6
2. Жюлья Симон (Франция, 0+0+1+1) +51,1
3. Мона Брурссон (Швеция, 0+0+1+1) +1:37,2
...
32. Ирина Петренко (Украина, 1+1+0+0) +4:46,0
37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+2) +4:59,0
80. Юлия Джима (Украина, 0+2+2+3) +8:26,1
Популярное сейчас
- Пока без Тайсона, но с латиноамериканцами. Кого зимой подписывает Металлист
- Львов подписал игрока сборной Уганды, Десна подала жалобу в УАФ. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- ГегенБлессин. После Андрея Шевченко Дженоа ждет либо невиданный проект, либо быстрый провал
- Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на Олимпиаду 2022
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО