Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было

14:30. Смотрим на топ-10 масс-старта в Антхольце:

14:27. Бенедикт Долль – победитель масс-старта в Антхольце!

Немецкий биатлонист одержал вторую личную победу в Кубке мира. А еще в 2017 году он выиграл спринт на чемпионате мира в Хохфильцене.

Йоханнес Бё сегодня лидировал практически от старта и до финиша, но на последний круг сил у трехкратного чемпиона Кубка мира не хватило.

14:24. На отсечке 13,2 км Долль опережает Йоханнеса Бё на 15 секунд! После последней стрельбы было всего 7!

14:21. Решающая стрельба!

Йоханнес Бё промахнулся последним выстрелом! И Бенедикт Долль пользуется этим – немец выходит на первое место!

14:16. На отсечке 10,2 км отрыв Бё-младшего от немца вырос до 11,7 секунды.

14:14. Третья стрельба!

Йоханнес Бё отправился на круг штрафа, но защитил лидерство в гонке!

Топ-10 послей третьей стрельбы:

14:09. На отсечке 7,2 км Бё-младший опережает немца Долля почти на 6 секунд.

14:06. Вторая стрельба!

Йоханнес Бё выходит в лидеры! У Фийона Майе два круга штрафа.

Топ-10 после второй стрельбы:

14:04. Отсечка 5,7 км. Йоханнес Бё прорвался уже на четвертое место. В группе лидеров и Кантен Фийон-Майе.

13:58. Первая стрельба!

Лишь 11 биатлонистов справились с первой лежкой без промахов.

Топ-10 после первой стрельбы:

13:55. Старт гонки:

