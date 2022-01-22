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Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было

Биатлон
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Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с массового старта в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце. 30 биатлонистов отправятся на 15-километровую дистанцию с четырьмя заездами на стрельбище в 13:50 по киевскому времени.

Представители Украины снова не квалифицировались в масс-старт. Первую гонку сезона в этом формате в декабре 2021 года на этапе в Анси выиграл француз Эмильен Жаклен.

Следить за главными событиями масс-старта в Италии вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Полный старт-лист масс-старта

Текстовая трансляция гонки

14:31. UA-Футбол благодарит за внимание. Друзья, до новых встреч!

14:30. Смотрим на топ-10 масс-старта в Антхольце:

Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было - изображение 1

14:27. Бенедикт Долль – победитель масс-старта в Антхольце!

Немецкий биатлонист одержал вторую личную победу в Кубке мира. А еще в 2017 году он выиграл спринт на чемпионате мира в Хохфильцене.

Йоханнес Бё сегодня лидировал практически от старта и до финиша, но на последний круг сил у трехкратного чемпиона Кубка мира не хватило.

14:24. На отсечке 13,2 км Долль опережает Йоханнеса Бё на 15 секунд! После последней стрельбы было всего 7!

14:21. Решающая стрельба!

Йоханнес Бё промахнулся последним выстрелом! И Бенедикт Долль пользуется этим – немец выходит на первое место!

14:16. На отсечке 10,2 км отрыв Бё-младшего от немца вырос до 11,7 секунды.

14:14. Третья стрельба!

Йоханнес Бё отправился на круг штрафа, но защитил лидерство в гонке!

Топ-10 послей третьей стрельбы:

Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было - изображение 2

14:09. На отсечке 7,2 км Бё-младший опережает немца Долля почти на 6 секунд.

14:06. Вторая стрельба!

Йоханнес Бё выходит в лидеры! У Фийона Майе два круга штрафа.

Топ-10 после второй стрельбы:

Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было - изображение 3

14:04. Отсечка 5,7 км. Йоханнес Бё прорвался уже на четвертое место. В группе лидеров и Кантен Фийон-Майе.

13:58. Первая стрельба!

Лишь 11 биатлонистов справились с первой лежкой без промахов.

Топ-10 после первой стрельбы:

Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было - изображение 4

13:55. Старт гонки:

13:53. Дмитрий Пидручный мог стартовать в масс-старте под 23-м номером, но отказался от этой возможности. Также сегодня не бежит и лидер малого зачета Эмильен Жаклен, который досрочно завершил выступления в Антхольце.

13:50. Гонка стартовала!

13:35. Сегодня в масс-старте не бегут украинцы, зато есть сразу пять дебютантов!

13:20. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями мужского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Гонка начнется в 13:50 по киевскому времени.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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