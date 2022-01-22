Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было
Следите за Кубком мира по биатлону вместе с UA-Футбол!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки с массового старта в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце. 30 биатлонистов отправятся на 15-километровую дистанцию с четырьмя заездами на стрельбище в 13:50 по киевскому времени.
Представители Украины снова не квалифицировались в масс-старт. Первую гонку сезона в этом формате в декабре 2021 года на этапе в Анси выиграл француз Эмильен Жаклен.
Следить за главными событиями масс-старта в Италии вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Текстовая трансляция гонки
14:31. UA-Футбол благодарит за внимание. Друзья, до новых встреч!
14:30. Смотрим на топ-10 масс-старта в Антхольце:
14:27. Бенедикт Долль – победитель масс-старта в Антхольце!
Немецкий биатлонист одержал вторую личную победу в Кубке мира. А еще в 2017 году он выиграл спринт на чемпионате мира в Хохфильцене.
Йоханнес Бё сегодня лидировал практически от старта и до финиша, но на последний круг сил у трехкратного чемпиона Кубка мира не хватило.
14:24. На отсечке 13,2 км Долль опережает Йоханнеса Бё на 15 секунд! После последней стрельбы было всего 7!
14:21. Решающая стрельба!
Йоханнес Бё промахнулся последним выстрелом! И Бенедикт Долль пользуется этим – немец выходит на первое место!
14:16. На отсечке 10,2 км отрыв Бё-младшего от немца вырос до 11,7 секунды.
14:14. Третья стрельба!
Йоханнес Бё отправился на круг штрафа, но защитил лидерство в гонке!
Топ-10 послей третьей стрельбы:
14:09. На отсечке 7,2 км Бё-младший опережает немца Долля почти на 6 секунд.
14:06. Вторая стрельба!
Йоханнес Бё выходит в лидеры! У Фийона Майе два круга штрафа.
Топ-10 после второй стрельбы:
14:04. Отсечка 5,7 км. Йоханнес Бё прорвался уже на четвертое место. В группе лидеров и Кантен Фийон-Майе.
13:58. Первая стрельба!
Лишь 11 биатлонистов справились с первой лежкой без промахов.
Топ-10 после первой стрельбы:
13:55. Старт гонки:
And we are off! Who do you think will claim the victory today? ???? Remember to download the app so you’ll never miss a shot!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2022
Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq #biathlon #ANT22 pic.twitter.com/Fl9rPYOimi
13:53. Дмитрий Пидручный мог стартовать в масс-старте под 23-м номером, но отказался от этой возможности. Также сегодня не бежит и лидер малого зачета Эмильен Жаклен, который досрочно завершил выступления в Антхольце.
13:50. Гонка стартовала!
13:35. Сегодня в масс-старте не бегут украинцы, зато есть сразу пять дебютантов!
The Start List for the Men Mass Start (12:50 CET) is now available!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2022
Great to see several WC mass start debuts today:
???????? Campbell Wright @TheNZTeam
???????? @pschommer_ @USBiathlon
???????? Niklas Hartweg @swissskiteam
???????? Olli Hiidensalo @BiathlonFI
???????? Vytautas Strolia
13:20. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями мужского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Гонка начнется в 13:50 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Гарри Невилл: Салаха не уважают во всем мире
- Металлист - Славия София. Анонс и прогноз первого спарринга харьковского клуба
- Полесье обыграло Актобе. Все спарринги клубов Первой лиги
- Пидручный не попал в состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 16:22 Весь спорт Украинцы с треском провалили гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Как это было
- 14:20 Весь спорт Джима попала в топ-25 в преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Как это было
- 16:47 Весь спорт Украинцы заняли шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Как это было