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Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафете в Антхольце

Биатлон
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Украинская команда не смогла добиться большего

Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафете в Антхольце

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

В воскресенье, 23 января, в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира состоялась мужская эстафета.

Сборную Украины представляли Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима. Всего им понадобилось 11 запасных патронов. "Благодаря этому" они заняли 6 место.

Уверенную победу одержала команда Норвегии, второе место заняли французские биатлонисты, а замкнули тройку призеров немцы.

Результаты гонки:

1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7
2. Россия (1+12) +1:57,2
3. Германия (0+4) +2:04,4
4. Франция (0+7) +2:20,5
5. Канада (1+8) +2:31,5
6. Украина (0+11) +2:38,7

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В статье: Антхольц
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