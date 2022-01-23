Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафете в Антхольце
Украинская команда не смогла добиться большего
фото - biathlon.com.ua
В воскресенье, 23 января, в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира состоялась мужская эстафета.
Сборную Украины представляли Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима. Всего им понадобилось 11 запасных патронов. "Благодаря этому" они заняли 6 место.
Уверенную победу одержала команда Норвегии, второе место заняли французские биатлонисты, а замкнули тройку призеров немцы.
Результаты гонки:
1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7
2. Россия (1+12) +1:57,2
3. Германия (0+4) +2:04,4
4. Франция (0+7) +2:20,5
5. Канада (1+8) +2:31,5
6. Украина (0+11) +2:38,7
Популярное сейчас
- Агент Леднева: Богдан ушел из Динамо из-за большой конкуренции
- Громов остается в Заре, Кривбасс подписывает Бухала. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Разгром от Металлиста, поражение Эвертона, камбэк Атлетико. Главные новости за 22 января
- Украинцы замкнули топ-6 в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Как это было
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО