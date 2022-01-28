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Украинцы не вошли в топ-40 спринта на чемпионате Европы
Полное фиаско
Мужская сборная Украины по биатлону провалила спринтерскую гонку на чемпионате Европы в Арбере (Германия).
Меньше четырех штрафных кругов на стрельбище набрал только Андрей Доценко.
1. Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+0) 26:39,4
2. Никита Поршнев (Россия, 0+0) +20,6
3. Лукас Фратцшер (Германия, 0+1) +22,9
...
41. Андрей Доценко (Украина, 1+1) +2:34,6
55. Виталий Труш (Украина, 2+2) +3:00,6
56. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +3:01,4
61. Руслан Ткаленко (Украина, 3+1) +3:10,5
79. Денис Насыко (Украина, 2+4) +3:58,5
82. Андрей Орлык (Украина, 0+4) +4:04,4
Женский спринт на чемпионате Европы состоится в 15:00 по киевскому времени.
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