  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украинцы не вошли в топ-40 спринта на чемпионате Европы
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинцы не вошли в топ-40 спринта на чемпионате Европы

Биатлон
(1 голосов)

Полное фиаско

Украинцы не вошли в топ-40 спринта на чемпионате Европы

Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону провалила спринтерскую гонку на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

Меньше четырех штрафных кругов на стрельбище набрал только Андрей Доценко.

Чемпионат Европы. Мужчины. Результаты спринта:

1. Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+0) 26:39,4

2. Никита Поршнев (Россия, 0+0) +20,6

3. Лукас Фратцшер (Германия, 0+1) +22,9

...

41. Андрей Доценко (Украина, 1+1) +2:34,6

55. Виталий Труш (Украина, 2+2) +3:00,6

56. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +3:01,4

61. Руслан Ткаленко (Украина, 3+1) +3:10,5

79. Денис Насыко (Украина, 2+4) +3:58,5

82. Андрей Орлык (Украина, 0+4) +4:04,4

Женский спринт на чемпионате Европы состоится в 15:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон чемпионат Европы по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...