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Олимпиада-2022. Джима заняла 10-е место в индивидуальной гонке, Петренко – в топ-15
Украинки выступили лучше, чем можно было ожидать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Джима в первой личной гонке на Зимних Олимпийских играх в Пекине вплоть до последней стрельбы претендовала на медаль. К сожалению, на финальном огневом рубеже киевлянка заработала вторую минуту штрафа и довольствовалась вторым в карьере финишем в топ-10 на Олимпиаде.
Ирина Петренко на стрельбище закрыла 20 мишеней из 20, однако трехминутный проигрыш ногами относительно быстрейшей лыжницы не позволил ей претендовать на награду. Для Петренко сегодняшняя гонка стала второй личной в карьере на Олимпиаде – четыре года назад в Пхенчхане украинка заняла 73-е место в спринте.
Валя Семеренко сошла с дистанции после второй стрельбы, Дарья Блашко не стартовала из-за положительного теста на коронавирус.
Золото в индивидуальной гонке сенсационно взяла Дениз Херрманн, которая ранее в этой дисциплине на чемпионатах мира ни разу не финишировала в топ-10.
Херрманн стала третьей немецкой победительницей Олимпиады в индивидуалке после Антье Харви и Андреа Хенкель.
Анаис Шевалье принесла Франции еще одно серебро, а лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд замкнула топ-3.
1. Дениз Херрманн (Германия, 0+0+1+0) 44:12,7
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1) +9,4
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0+0+1) 15,3
...
10. Юлия Джима (Украина, 0+1+0+1) +1:21,7
11. Ирина Петренко (Украина, 0+0+0+0) +1:29,5
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