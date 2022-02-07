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Петренко: Ожидала от себя худшего

Биатлон
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Комментарий украинки после индивидуальной гонки в Пекине

Петренко: Ожидала от себя худшего

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Ирина Петренко солидно дебютировала на Олимпийских играх в Пекине – в индивидуальной гонке биатлонистка с идеальной стрельбой заняла 11-е место.

«В прошлые дни и ветер был поменьше, поэтому было комфортно. Сезон начался не очень, много болела, поэтому, видимо, ожидала от себя худшего. На сегодняшний день, пожалуй, это мой максимум.

Комфортно чувствовала себя на стрельбе? Да. Просто нужно было сделать то, что умею, и все», - сказала Петренко после гонки.

Ирина Петренко на Олимпийских играх пробежала вторую личную гонку в карьере. Ранее она заняла 73-е место в спринте в Пхенчхане в 2018 году.

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В статье: Олимпиада-2022 биатлон Ирина Варвинец
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Источник:
Суспільне

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