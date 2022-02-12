Билосюк прокомментировала возвращение в команду на Олимпиаде 2022

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк прокомментировала свои ощущения от перенесенной коронавирусной болезни. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Относительно физических нагрузок уже говорила, что через неделю после моего заболевания, когда появилось желание и возможность тренироваться, нам организовали беговую дорожку, велосипед. Но так получилось, что я переболела по полной программе: с температурой, симптоматикой. 20-40 минут какой-нибудь аэробной работы было сложно сделать.

Скажу так: если я буду способна пробежать эстафетную гонку, это будет чудо. Коронавирус – это не простая простуда, не насморк. Он жестко влияет на организм и то, что я испытывала на тренировках, не пожелаю врагам, не говоря уже о спортсменах.

Как я запомню эти игры? Как страшный сон. И я шучу, что люди готовятся к Олимпийским играм четыре года, а у меня за три дня каким-то образом стать на ноги. Не знаю как это сделать. Мне это еще пол беды, медаль есть, и для меня это четвертая Олимпиада. А для Дарьи Блашко первая" – сказала Елена.

Напомним, что сегодня в 11:00 стартует мужская спринтерская гонка Олимпиады-2022.