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Тренер сборной Украины: Будет чудо, если Белосюк выйдет на старт
Ситуация неутешительная
Главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал физическую готовность Елены Белосюк выступить в эстафетной гонке на Олимпиаде 2022. Его слова приводит Суспільне:
"Белосюк тяжело будет подготовить к нормальному уровню в женской эстафете. До хорошего уровня – вообще нет. Надеемся, что она будет чувствовать себя как можно лучше, чтобы пробежать.
А делать какие-то выводы, рассчитывать на чудо – чуда не будет, это высота. Она жила десять дней на самоизоляции, и когда поднялась – разница ощутима. Будет чудо, если Белосюк выйдет на старт, будем надеяться на это" – сказал он.
Напомним, что ранее Велепец
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