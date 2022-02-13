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Тренер сборной Украины: Будет чудо, если Белосюк выйдет на старт

Биатлон
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Ситуация неутешительная

Тренер сборной Украины: Будет чудо, если Белосюк выйдет на старт

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал физическую готовность Елены Белосюк выступить в эстафетной гонке на Олимпиаде 2022. Его слова приводит Суспільне:

"Белосюк тяжело будет подготовить к нормальному уровню в женской эстафете. До хорошего уровня – вообще нет. Надеемся, что она будет чувствовать себя как можно лучше, чтобы пробежать.

А делать какие-то выводы, рассчитывать на чудо – чуда не будет, это высота. Она жила десять дней на самоизоляции, и когда поднялась – разница ощутима. Будет чудо, если Белосюк выйдет на старт, будем надеяться на это" – сказал он.

Напомним, что ранее Велепец прокомментировал результаты женского персьюта.

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В статье: Урош Велепец Елена Пидгрушна
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