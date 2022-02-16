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Велепец: Седьмое место – лучше, чем мы думали перед стартом
Наставник сборной Украины похвалил своих подопечных
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Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результаты эстафеты на Олимпийских играх 2022.
"Надо похвалить и Иру Петренко, и Настю Меркушину. Они сделали отличные этапы, немного ногами проигрывали, но на стрельбище – без проблем. За Елену Билосюк было видно, как тяжело она бежит, мы рады, что она закончила, а в конце смогла еще и сделать чешку. Седьмое место – лучше, чем мы думали перед стартом. Надо честно сказать. Такая непонятная ситуация.
Эстафета это так: надо всем четырем сделать все супер, тогда можешь бороться. Сегодня мы сделали три этапа супер, Юля Джима – нет, результат – седьмое место.
Джима будет сегодня плакать, это понятно. Разочаруется. Наверное, и правильно. Одно дело, когда ты испортил себе результат, а когда эстафету – более болезненно", - сказал Велепец.
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